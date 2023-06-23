Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Pemain Argentina Kaget Lihat Makanan Pesepakbola Indonesia saat Bertanding: Bukan Buah-buahan, Meja Malah Diisi Pizza hingga Ayam Goreng!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:35 WIB
Cerita Pemain Argentina Kaget Lihat Makanan Pesepakbola Indonesia saat Bertanding: Bukan Buah-buahan, Meja Malah Diisi Pizza hingga Ayam Goreng!
Gustavo Chena kala merumput di Indonesia. (Foto: Instagram/@gustavochena)
PEMAIN Argentina, Gustavo Chena, yang pernah bermain di klub sepakbola Indonesia mengaku kaget saat melihat makanan yang dikonsumsi pesepakbola Tanah Air saat bertanding. Dia heran melihat meja ruang ganti yang dipenuhi dengan pizza, ayam goreng, hamburger, donat, hingga coklat.

Diceritakan Chena, pemandangan seperti itu terlihat kala pemain bersiap bertanding hingga saat jeda laga. Chena pun tak sampai terheran-heran melihat karena menuruntnya meja ganti seharusnya menyuguhkan makanan sehat, seperti buah-buahan, yogurt, atau sereal.

Gustavo Chena

“Mereka makan ayam goreng sebelum pertandingan atau, saat turun minum, mereka makan hamburger, coklat, atau donat. Mereka telah mempertahankan kebiasaan ini sejak lama karena tidak ingin mengubahnya,” ujar Chena, dikutip dari Infobae, Jumat (23/6/2023).

Chena yang keheranan dengan kondisi ini pun mengaku pernah bertengkar dengan staf pelatih di timnya saat berkarier di Indonesia karena kondisi makanan itu. Sebab, dia mempertanyakan soal menu makanan yang dikonsumsi pemain saat berlaga itu.

“Suatu hari, saat bermain di salah satu klub, saya bertengkar dengan manajer karena setelah babak pertama, di ruang ganti, alih-alih meja penuh dengan buah-buahan, yogurt atau sereal, ada sekotak pizza dan donat,” jelas Chena.

