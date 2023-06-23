Ini Janji Jordi Amat Usai Timnas Indonesia Gagal Menang Lawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023

JORDI Amat menebar janji usai Timnas Indonesia gagal menang lawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Bek tengah 31 tahun itu menegaskan bahwa dirinya dan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan terus berjuang keras tanpa lelah untuk meningkatkan kualitas ke depannya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia telah melakoni dua pertandingan besar di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Dua negara kuat yang dihadapi skuad Garuda pada agenda FIFA Matchday Juni 2023 tersebut yakni Palestina dan Argentina.

Sayangnya, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dari kedua laga yang digelar di Tanah Air itu. Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina (0-0) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya (14/6/2023), dan kalah dari Argentina (0-2) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kedua hasil minor tersebut membuat Timnas Indonesia turun di peringkat FIFA. Awalnya, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-149 dunia. Menurut laman Football Ranking, Timnas Indonesia kini ada di urutan ke-150 dalam ranking FIFA per tanggal 23 Juni 2023.

Setelah Timnas Indonesia gagal menang lawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, Jordi Amat pun menebar janji. Bek tengah kelahiran Spanyol itu menegaskan dirinya dan Skuad Garuda bakal terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas ke depannya.