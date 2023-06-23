Media Argentina Tergila-gila dengan Pratama Arhan, Fullback Kiri Timnas Indonesia Diboyong Klub Top Argentina?

MEDIA Argentina, La Nacion, tergila-gila dengan Pratama Arhan, apakah ini pertanda fullback kiri Timnas Indonesia dboyong klub top Argentina? Dalam beberapa hari terakhir nama Pratama Arhan menjadi sorotan media Indonesia maupun Argentina.

Sorotan itu muncul karena lemparan ke dalam yang dilepaskan Pratama Arhan, beberapa kali hampir menciptakan gol di laga Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB. Momen pertama lemparan Pratama Arhan hampir membobol gawang Argentina kawalan Emiliano Martinez tercipta di menit 53.

Saat itu, lemparan Pratama Arhan disundul bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, setelah memenangkan duel kontra bek Argentina. Beruntung bagi Argentina, Emiliano Martinez masih sigap menggagalkan sundulan Elkan Baggott.

Usai momen di atas, Emiliano Martinez tak mau hanya berdiri di gawang ketika Pratama Arhan melepaskan lemparan. Kiper terbaik dunia 2022 itu memilih maju menghampiri bola lemparan Pratama Arhan pada momen kedua.

Namun, Emiliano Martinez justru hampir membuat blunder. Setelah Emiliano Martinez gagal menggagalkan bola, si kulit bulat jatuh di kaki bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho.

Sayangnya, tembakan Rizky Ridho masih melebar dari gawang Argentina. Karena itu, sejumlah media Argentina memberi julukan kepada Pratama Arhan. Salah satunya La Nacion yang menyebut Pratama Arhan sebagai “orang gila di tepi lapangan”, tanda memberi pujian kepada eks pemain PSIS Semarang tersebut.