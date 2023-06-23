Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Tergila-gila dengan Pratama Arhan, Fullback Kiri Timnas Indonesia Diboyong Klub Top Argentina?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:40 WIB
Media Argentina Tergila-gila dengan Pratama Arhan, Fullback Kiri Timnas Indonesia Diboyong Klub Top Argentina?
Pratama Arhan bikin media Argentina tergila-gila. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

MEDIA Argentina, La Nacion, tergila-gila dengan Pratama Arhan, apakah ini pertanda fullback kiri Timnas Indonesia dboyong klub top Argentina? Dalam beberapa hari terakhir nama Pratama Arhan menjadi sorotan media Indonesia maupun Argentina.

Sorotan itu muncul karena lemparan ke dalam yang dilepaskan Pratama Arhan, beberapa kali hampir menciptakan gol di laga Timnas Indonesia vs Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 malam WIB. Momen pertama lemparan Pratama Arhan hampir membobol gawang Argentina kawalan Emiliano Martinez tercipta di menit 53.

Pratama Arhan

Saat itu, lemparan Pratama Arhan disundul bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, setelah memenangkan duel kontra bek Argentina. Beruntung bagi Argentina, Emiliano Martinez masih sigap menggagalkan sundulan Elkan Baggott.

Usai momen di atas, Emiliano Martinez tak mau hanya berdiri di gawang ketika Pratama Arhan melepaskan lemparan. Kiper terbaik dunia 2022 itu memilih maju menghampiri bola lemparan Pratama Arhan pada momen kedua.

Namun, Emiliano Martinez justru hampir membuat blunder. Setelah Emiliano Martinez gagal menggagalkan bola, si kulit bulat jatuh di kaki bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho.

Sayangnya, tembakan Rizky Ridho masih melebar dari gawang Argentina. Karena itu, sejumlah media Argentina memberi julukan kepada Pratama Arhan. Salah satunya  La Nacion yang menyebut Pratama Arhan sebagai “orang gila di tepi lapangan”, tanda memberi pujian kepada eks pemain PSIS Semarang tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175013/jadwal_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_di_babak_keempat_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_live_di_rcti_afc-OtlF_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Wajib Menang, Garuda, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175004/media_arab_saudi_sebut_ole_romeny_jadi_marselino_ferdinan_jelang_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_pssi-2jbl_large.jpg
Media Arab Saudi Salah Sebut Ole Romeny Jadi Marselino Ferdinan Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174992/hasil_timnas_arab_saudi_vs_irak_diprediksi_berakhir_2_1_untuk_kemenangan_tuan_rumah_afc-TJb5_large.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi vs Irak Berakhir 2-1 Menurut Prediksi Media Lokal: Arab Saudi Lolos Piala Dunia yang Ke-7 Kalinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174990/simak_adu_gaji_eliano_reijnders_dengan_yakob_sayuri-QW3Y_large.jpeg
Adu Gaji Eliano Reijnders dengan Yakob Sayuri, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629405/timnas-indonesia-lakoni-2-laga-di-timur-tengah-netralitas-afc-dipertanyakan-yyk.webp
Timnas Indonesia Lakoni 2 Laga di Timur Tengah, Netralitas AFC Dipertanyakan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/16/febriana_dwipuji_kusumaamallia_cahaya_pratiwi.jpg
Pelatih Yakin Ganda Putri Indonesia Siap Guncang Arctic Open 2025 Meski Minim Pasukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement