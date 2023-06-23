Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Lesu meski sang Negara Menang 10-0 atas Papua Nugini

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:36 WIB
Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Lesu meski sang Negara Menang 10-0 atas Papua Nugini
Lee Tuck lesu meski Timnas Malaysia menang 10-0 atas Papua Nugini. (Foto: TikTok/@cornflakematcha)
A
A
A

PEMAIN naturalisasi Timnas Malaysia, Lee Tuck, terlihat lesu meski sang negara menang 10-0 atas Papua Nugini. Sebab, gelandang serang kelahiran Inggris itu tidak dimainkan pada laga tersebut dan hanya menyaksikannya di bangku penonton.

Seperti diketahui, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- membantai Papua Nugini dengan skor super telak 10-0 di FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut berlangsung di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Selasa 20 Juni 2023 malam WIB.

Lee Tuck

(Lee Tuck terlihat lesu meski Timnas Malaysia menang 10-0 atas Papua Nugini. (Foto: TikTok/@cornflakematcha)

Paulo Josue menyumbangkan hattrick dalam pertandingan ini untuk Timnas Malaysia. Sementara itu, Arif Aiman mencetak empat gol dalam laga ini. Tiga gol lainnya dicetak Safawi Rasid, Faisal Halim, dan Daniel Ting.

Di tengah-tengah kesuksesan Timnas Malaysia menghancurkan Papua Nugini, ada pemandangan berbeda di tribun penonton Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin. Pemain naturalisasi Timnas Malaysia, Lee Tuck, terlihat lesu meski sang negara menang 10-0 atas Papua Nugini.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @cornflakematcha, Lee Tuck memperlihatkan ekspresi yang kurang bersemangat. Pemain 34 tahun kelahiran Inggris itu hanya menahan dagu dengan tangannya ketika papan skor menunjukan 10-0 untuk kemenangan Harimau Malaya.

Lee Tuck hanya duduk di atas tribun penonton seorang diri. Sebab, gelandang serang kelahiran Inggris itu tidak dimainkan pada laga tersebut sehingga hanya menyaksikannya di bangku penonton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/pembalap_ducati_lenovo_francesco_bagnaia.jpg
Bos Ducati Akui Bagnaia Kena Mental usai Jatuh di MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement