Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Lesu meski sang Negara Menang 10-0 atas Papua Nugini

PEMAIN naturalisasi Timnas Malaysia, Lee Tuck, terlihat lesu meski sang negara menang 10-0 atas Papua Nugini. Sebab, gelandang serang kelahiran Inggris itu tidak dimainkan pada laga tersebut dan hanya menyaksikannya di bangku penonton.

Seperti diketahui, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- membantai Papua Nugini dengan skor super telak 10-0 di FIFA Matchday Juni 2023. Duel tersebut berlangsung di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Selasa 20 Juni 2023 malam WIB.

(Lee Tuck terlihat lesu meski Timnas Malaysia menang 10-0 atas Papua Nugini. (Foto: TikTok/@cornflakematcha)

Paulo Josue menyumbangkan hattrick dalam pertandingan ini untuk Timnas Malaysia. Sementara itu, Arif Aiman mencetak empat gol dalam laga ini. Tiga gol lainnya dicetak Safawi Rasid, Faisal Halim, dan Daniel Ting.

Di tengah-tengah kesuksesan Timnas Malaysia menghancurkan Papua Nugini, ada pemandangan berbeda di tribun penonton Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin. Pemain naturalisasi Timnas Malaysia, Lee Tuck, terlihat lesu meski sang negara menang 10-0 atas Papua Nugini.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @cornflakematcha, Lee Tuck memperlihatkan ekspresi yang kurang bersemangat. Pemain 34 tahun kelahiran Inggris itu hanya menahan dagu dengan tangannya ketika papan skor menunjukan 10-0 untuk kemenangan Harimau Malaya.

Lee Tuck hanya duduk di atas tribun penonton seorang diri. Sebab, gelandang serang kelahiran Inggris itu tidak dimainkan pada laga tersebut sehingga hanya menyaksikannya di bangku penonton.