HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Unggah Foto Sensasional dengan Georgina Rodriguez Kelar Pecahkan Rekor 200 Caps Bersama Timnas Portugal

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:41 WIB
Cristiano Ronaldo Unggah Foto Sensasional dengan Georgina Rodriguez Kelar Pecahkan Rekor 200 Caps Bersama Timnas Portugal
Cristiano Ronaldo ketika memperkuat Timnas Portugal (Foto: Reuters)
A
A
A

MEGABINTANG asal Portugal, Cristiano Ronaldo, unggah foto sensasional dengan Georgina Rodriguez saat liburan. Bomber Timnas Portugal dan Al-Nassr itu berbagi foto sensasionalnya saat berlibur bersama Georgina Rodriguez di Instagram pribadinya @cristiano, Kamis (22/6/2023) malam WIB.

Sebagaimana diketahui, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya di resor tepi pantai. Tepatnya dua hari setelah pemain 38 tahun itu menjadi pesepakbola pertama yang mencapai 200 caps internasional bersama Timnas Portugal.

Cristiano Ronaldo

Dalam unggahan Instagram pribadinya, Cristiano Ronaldo memamerkan momen kemesraan bersama sang kekasih Georgina Rodriguez. Peraih Ballon d'Or lima kali itu terlihat hanya memakai kolor saja, sedangkan Georgina Rodriguez hanya menggunakan pakaian dalam.

Unggahan tersebut sontak menjadi sorotan netizen di seluruh dunia. Tak sedikit yang mengomentari unggahan tersebut yang kini mencapai sekitar 65 ribu lebih komentar yang beragam.

Menariknya, seorang psikolog Portugis, Filipa Torrinha Nunes, telah menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez berpura-pura menjalin hubungan demi usaha komersial mereka. Dia mengatakan bahwa unggahan sensasional tersebut hanya sebagai bisnis belaka.

"Dia selalu mencoba untuk mengatakan sebuah naskah. Kenyataannya adalah... Saya menduga perpisahan ini dan saya terus merasakan perpisahan. Saya dapat mengakui bahwa saya bisa saja salah tetapi sebenarnya tidak demikian, jujur ​​saja. Saya pikir mereka memang benar bersama dan hanya untuk bisnis. Ada masalah kontrak di sini tentunya antara keduanya, termasuk dalam kaitannya dengan anak-anak," kata Filipa Torrinha Nunes, mengutip dari Sportskeeda.

"Saya pikir mereka tidak sehat. Georgina dan Cristiano memiliki cara berkomunikasi yang selalu mereka miliki dan dia, tiba-tiba, terlalu dilebih-lebihkan untuk apa yang normal, ada kekurangan tampilan. Itu adalah naskah dan kita harus menyadarinya jelas. Kita harus memahami apa yang terjadi di balik layar, kita diduga ditipu untuk bisnis," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
