Update Ranking FIFA Negara Asia Tenggara Kelar FIFA Matchday Juni 2023: Timnas Indonesia Melorot, Malaysia Melejit!

UPDATE ranking FIFA negara Asia Tenggara kelar FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Di antaranya, ranking Timnas Indonesia melorot, sedangkan Malaysia melejit!

Sebagaimana diketahui, sejumlah negara di Asia Tenggara turut berlaga di FIFA Matchday Juni 2023. Salah satunya adalah Timnas Indonesia yang telah melakoni dua pertandingan besar di FIFA Matchday Juni 2023 ini.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- baru saja melawan dua negara kuat yakni Palestina dan Argentina. Sayangnya, tim besutan Shin Tae-yong itu gagal meraih kemenangan dari kedua laga tersebut yang digelar di Tanah Air.

Timnas Indonesia ditahan imbang Palestina (0-0) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya (14/6/2023) dan kalah dari Argentina (0-2) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebab demikian, kedua hasil minor tersebut membuat Timnas Indonesia turun di peringkat FIFA.

Awalnya, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-149 dunia. Namun setelah melalui dua laga di atas, menurut laman Football Ranking, Timnas Indonesia kini ada di urutan ke-150 dalam ranking FIFA per tanggal 23 Juni 2023.

Sebetulnya, Timnas Indonesia meraih tambahan 1,32 poin dari dua laga kontra Palestina dan Argentina. Akan tetapi, Botswana meraih tambahan 15,07 poin sehingga melesat lima tingkat dan mengisi peringkat ke-147 dunia.