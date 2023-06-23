Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Manchester United Ini Resmi Gabung Klub Liga Belanda

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:02 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Manchester United Ini Resmi Gabung Klub Liga Belanda
Pemain Manchester United Zidane Iqbal bergabung dengan klub Liga Belanda, FC Utrecht (Foto: Instagram/z10ane)
JELANG lawan Timnas Indonesia, pemain Manchester United, Zidane Iqbal, resmi gabung klub Liga Belanda, FC Utrecht. Kepastian ini disampaikan oleh The Red Devils-julukan Manchester United- di laman resminya.

Dalam pernyataannya, Zidane Iqbal resmi bakal meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Wonderkid Timnas Irak ini bergabung dengan tim Liga Belanda, FC Utrecht, dengan kesepakatan 1 juta euro (Rp16,3 miliar) plus klausul penjualan.

Zidane Iqbal

"Terima kasih, Zidan. Semua orang di Manchester United mendoakan yang terbaik untuk Anda dengan klub berikutnya dan karier masa depan Anda," tulis pernyataan resmi Manchester United di laman mereka, dikutip Jumat (23/6/2023).

Sementara itu, Zidane Iqbal telah mengungkapkan bahwa dirinya sangat terkesan pernah menjadi bagian dari Manchester United. Gelandang 20 tahun ini juga berterima kasih kepada rekan satu tim, staf, dan pendukung Setan Merah yang telah bersama selama 15 tahun.

"Emosi seringkali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, namun saya akan berusaha sebaik mungkin. Manchester United telah menjadi rumah saya sejak saya berusia lima tahun," ungkap Zidane Iqbal.

"Bersama keluarga saya, klub ini telah mengembangkan saya menjadi orang seperti saya hari ini. Terlalu banyak orang untuk berterima kasih. Kitmen, fisio, guru, koki, ahli gizi, staf keamanan, pelatih, dan semua orang di antaranya, mereka semua telah memainkan peran mereka dalam menjadikan saya pemain seperti sekarang ini," tambahnya.

"Dari Cliff ke Carrington dan kemudian ke Theatre Of Dreams (OT), saya memiliki begitu banyak kenangan luar biasa selama lima belas tahun saya terkait dengan klub yang luar biasa ini," lanjut pemain Timnas Irak itu.

