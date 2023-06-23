Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jalani Trial di Persib Bandung, Shahar Ginanjar Batal Direkrut

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |18:52 WIB
Jalani Trial di Persib Bandung, Shahar Ginanjar Batal Direkrut
Shahar Ginanjar kala menjalani trial di Persib Bandung. (Foto: Instagram/@shaharginanjar12)
BANDUNG Persib Bandung memutuskan memulangkan Shahar Ginanjar. Kabar itu diungkap langsung oleh Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono.

Keputusan itu diambila karena Shahar Ginanjar tidah sesuai dengan arahan dari tim pelatih. Alhasil, kiper yang telah menjalani trial bersama Persib sejak Senin 19 Juni 2023 itu batal direkrut.

Shahar Ginanjar

Meski demikian, Teddy Tjahjono mengaku tidak mengetahui alasan pembatalan merekrut Shahar Ginanjar. Sebab, urusan pemain diserahkan sepenuhnya kepada tim pelatih.

"Ya, sudah (ada keputusan). Iya batal (direkrut)," kata Teddy Tjahjono saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

"Saya cuma dapat kabar dari tim pelatih saja, saya enggak tahu kenapanya," lanjutnya.

Terkait penggantinya, Teddy mengaku tidak mengetahuinya. Namun sejauh ini, belum ada sosok kiper lainnya yang tengah diincar Persib.

"Belum ada lagi, belum ada," katanya.

