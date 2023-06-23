Jelang Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Laga Uji Coba, Gibran Rakabuming Pastikan 500 Bonek Hadir di Stadion Manahan Solo

SOLO – Persis Solo akan menghadapi Persebaya Surabaya di laga uji coba jelang Liga 1 2023-2024. Menjelang laga tersebut, Gibran Rakambuming Raka selaku Wali Kota Solo memastikan 500 Bonek -suporter Persebaya Surabaya- hadir di Stadion Manahan Solo.

Seperti diketahui, Persebaya Surabaya akan melawat ke Solo untuk menghadapi Persis Solo di laga uji coba. Pertandingan itu dijadwalkan bakal berlangsung pada Sabtu, 24 Juni 2023 besok malam tepatnya pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan Solo.

Saat diwawancarai terkait laga tersebut, Gibran Rakabuming Raka memastikan jika 500 Bonek akan hadir di Stadion Manahan Solo. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bos Persebaya Surabaya, Azrul Ananda dan Kapolres Solo.

"Ada 500 suporter 10 bus. Kami sudah berkoordinasi dengan Mas Azrul, Persebaya dan Pak Kapolres," bebernya saat diwawancarai di Pura Mangkunegaran, Kamis (23/6/2023).

Lebih lanjut, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa suporter Persebaya Surabaya yang boleh masuk ke Kota Solo hanya mereka yang menggunakan 10 bus tersebut. Sementara yang menggunakan alat transportasi lainnya dilarang masuk ke Kota Solo.