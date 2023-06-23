5 Pemain yang Awet di Persib Bandung hingga saat Ini, Nomor 1 Pemain Naturalisasi!

5 pemain yang paling awet bertahan di Persib Bandung hingga saat ini menarik dikulik. Tidak dapat dimungkiri, setiap musim selalu ada pemain yang datang dan ada pula pemain yang pergi. Hal ini wajar terjadi dalam bagi setiap tim sepakbola, termasuk di Persib Bandung.

Sebagai salah satu tim besar dengan sejarah panjang, ada banyak pemain yang berusaha untuk bertahan dalam jangka waktu lama di Persib. Namun, tidak selamanya pemain itu dapat bertahan lantaran pensiun maupun perubahan strategi yang membuatnya tidak masuk tim.

Meski begitu, dalam skuad Persib Bandung untuk musim 2023-2024, ada beberapa pemain loyal yang memang sudah lama berseragam Persib. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya.

5. Achmad Jufriyanto





Tidak dapat dimungkiri, nama Achmad Jufriyanto merupakan salah satu pemain paling senior dan paling lama berada di skuad Persib. Pemain yang akrab disapa Jupe ini pertama kali bergabung bersama Persib pada 2013 hingga 2015.

Pada 2016 hingga 2017, Jupe sempat hijrah ke Sriwijaya FC. Tetapi, dia kembali ke Bandung pada akhir 2017.

Sempat bermain bersama Kuala Lumpur FA di Malaysia, Achmad Jufriyanto kembali ke pangkuan Persib pada 2019 hingga 2021. Pada 2021, Jupe sempat dipinjamkan ke Bhayangkara FC hingga akhirnya kembali membela Persib hingga 2024.

4. Beckham Putra Nugraha





Sejak kecil, Beckham Putra Nugraha memang sudah bermain untuk Persib. Sebagai putra asli Bandung, Beckham mengawali kariernya di Persib U-19 pada 2017 hingga 2018.

Penampilan apiknya di klub muda Persib lantas membuatnya dipromosikan ke tim utama. Benar saja, Beckham kini menjadi salah satu pemain muda terbaik yang dimiliki Persib dan akan terus membela Maung Bandung hingga 2025.