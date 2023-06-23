Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Riko Simanjuntak Senang Setengah Mati Usai Marko Simic Balik ke Persija Jakarta Jelang Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |13:00 WIB
Riko Simanjuntak Senang Setengah Mati Usai Marko Simic Balik ke Persija Jakarta Jelang Liga 1 2023-2024
Marko Simic kembali ke Persija Jakarta jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)
A
A
A

PENYERANG Persija Jakarta, Riko Simanjuntak senang setengah mati usai Marko Simic kembali memperkuat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk Liga 1 2023-2024. Riko berharap kehadiran Simic bisa membantu lini depan timnya untuk mengarungi kompetisi tertinggi sepakbola Indonesia di musim depan.

Sebagaimana diketahui, Marko Simic resmi kembali memperkuat Persija Jakarta. Bomber berusia 35 tahun itu dikontrak selama dua tahun.

Marko Simic

Marko Simic pun sudah tidak asing dengan Persija Jakarta. Pemain asal Kroasia tersebut pernah membela Macan Kemayoran pada 2018 sebelum akhirnya angkat kaki pada 2022 lalu.

Kembalinya Marko Simic ke Persija Jakarta cukup menciptakan pro dan kontra di kalangan Jakmania -suporter Persija Jakarta. Pasalnya, Simic pergi dari Persija dengan kurang baik lantaran permasalahan gaji setelah Liga 1 sempat dihentikan karena pandemi Covid-19. Bahkan, Simic sampai membawa kasus tersebut ke FIFA.

Kendati begitu, Riko Simanjuntak mengaku senang bukan main dengan kembalinya Marko Simic ke Persija Jakarta. Riko optimistis Simic tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan tim besutan Thomas Doll itu.

"Tanggapannya pasti happy ya, karena dia juga kan tidak butuh waktu lama lagi untuk adaptasi di sepakbola Indonesia," kata Riko Simanjuntak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Kamis (22/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629169/premier-padel-2025-milan-p1-duel-panas-para-bintang-dunia-live-di-vision-ote.webp
Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement