Riko Simanjuntak Senang Setengah Mati Usai Marko Simic Balik ke Persija Jakarta Jelang Liga 1 2023-2024

Marko Simic kembali ke Persija Jakarta jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)

PENYERANG Persija Jakarta, Riko Simanjuntak senang setengah mati usai Marko Simic kembali memperkuat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk Liga 1 2023-2024. Riko berharap kehadiran Simic bisa membantu lini depan timnya untuk mengarungi kompetisi tertinggi sepakbola Indonesia di musim depan.

Sebagaimana diketahui, Marko Simic resmi kembali memperkuat Persija Jakarta. Bomber berusia 35 tahun itu dikontrak selama dua tahun.

Marko Simic pun sudah tidak asing dengan Persija Jakarta. Pemain asal Kroasia tersebut pernah membela Macan Kemayoran pada 2018 sebelum akhirnya angkat kaki pada 2022 lalu.

Kembalinya Marko Simic ke Persija Jakarta cukup menciptakan pro dan kontra di kalangan Jakmania -suporter Persija Jakarta. Pasalnya, Simic pergi dari Persija dengan kurang baik lantaran permasalahan gaji setelah Liga 1 sempat dihentikan karena pandemi Covid-19. Bahkan, Simic sampai membawa kasus tersebut ke FIFA.

BACA JUGA: Thomas Doll Jelaskan Penyebab Marko Simic dan Ondrej Kudela Absen di Laga Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

Kendati begitu, Riko Simanjuntak mengaku senang bukan main dengan kembalinya Marko Simic ke Persija Jakarta. Riko optimistis Simic tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan tim besutan Thomas Doll itu.

"Tanggapannya pasti happy ya, karena dia juga kan tidak butuh waktu lama lagi untuk adaptasi di sepakbola Indonesia," kata Riko Simanjuntak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Kamis (22/6/2023).