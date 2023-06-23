Wonderkid Persija Jakarta Muhammad Ferarri Beri Respons Begini soal Penggunaan VAR di Liga 1 2023-2024

WONDERKID Persija Jakarta, Muhammad Ferarri memberikan respons soal penggunaan VAR di Liga 1 2023-2024. Ferarri menilai langkah tersebut sangat positif mengingat banyak keputusan wasit yang menuai kontroversi di Liga 1 musim lalu.

Seperti diketahui, PSSI berencana untuk menerapkan penggunaan VAR di Liga 1 2023-2024. Rencananya, VAR sudah bisa digunakan pada Februari 2024 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Ferarri menyebut VAR sudah menjadi kebutuhan bagi Liga 1 saat ini. Menurutnya, VAR bisa membantu wasit untuk mengambil keputusan yang adil dan mengurangi kontroversi.

"Saya sebagai pemain ya itu hal yang positif. Itu terutama untuk pengambilan keputusan," ucap Ferarri di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Lebih lanjut, Muhammad Ferarri menilai jika wasit perlu belajar dari Liga 1 2022-2023 lalu yang mana pada musim tersebut banyak keputusan yang menuai pertanyaan. Alhasil, pemain yang beroperasi sebagai bek itu menganggap penggunaan VAR menjadi solusi yang sangat baik untuk musim depan.

"Belajar dari musim sebelumnya banyak keputusan yang kontroversi," lanjut Muhammad Ferarri.