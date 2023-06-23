Cara Beli dan Daftar Harga Tiket Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC di Stadion Patriot Candrabhaga

Berikut cara beli dan daftar harga tiket laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC. (Foto: Media Persija)

TIKET laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC sudah bisa dibeli. Harga tiket laga tersebut dibanderol mulai yang termurah dari Rp150.000 hingga yang termahal Rp500.000.

Persija Jakarta menjalani pramusim dengan melakoni beberapa laga uji coba. Hal itu sebagai salah satu persiapan Persija Jakarta dalam menatap Liga 1 2023-2024 yang digelar mulai 1 Juni 2023.

(Stadion Patriot jadi venue laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC)

Teranyar, Persija Jakarta kalah 1-2 dari RANS Nusanatara FC di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Rabu 21 Juni 2023. Setelah melawan RANS Nusanatara FC, Andritany Ardhiyasa dan kawan-kawan bakal menjalani uji coba internasional.

Kali ini, Persija Jakarta bakal menjamu klub asal Thailand, Ratchaburi FC. Sesuai jadwal, duel Persija Jakarta vs Ratchaburi FC bakal dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 25 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Sebelum pertandingan dimulai, akan ada sajian hiburan dari band the Jakmania, Orkes Biang Kerok (OBK), mulai pukul 19.00 WIB hingga kick off. Adapun, tiket laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC sudah bisa dibeli.

Menurut laporan Persija Jakarta di laman resminya, harga tiket laga tersebut dibanderol mulai dari Rp150.000 hingga Rp 500.000. Untuk kategori VVIP Rp500.000, kategori VIP Barat Rp50.000, dan kategori I Barat Rp150.000.