Bek Kontroversial Thailand Jonathan Khemdee Pilih Diam Jelang Lawan Persija Jakarta, Pertanda Apa?

BEK kontroversial Thailand, Jonathan Khemdee, memilih diam jelang melawan Persija Jakarta. Hal itu terlihat di akun Instagram-nya, @jkhemdee17 yang tak aktif dalam beberapa hari terakhir

Padahal, biasanya pemain yang satu ini tergolong aktif di media sosial khususnya Instagram. Apakah ini pertanda Jonathan Khemdee akan tampil kalem saat membela sang klub, Ratchaburi FC, bersua Persija Jakarta pada Minggu 25 Juni 2023?

(Jonathan Khemdee sudah berlatih bersama Ratchaburi FC)

Sekadar diketahui, Jonathan Khemdee sejak satu minggu terakhir berada di Thailand, setelah sebelumnya sekira satu bulan berada di Denmark untuk liburan. Bek 21 tahun ini berlatih keras bersama sang klub, Ratchaburi FC, yang tengah menatap kompetisi Liga Thailand 2023-2024.

Tidak hanya berlatih di dalam negeri, Ratchaburi FC juga diagendakan menggelar uji coba di luar Thailand. Indonesia merupakan negara pertama yang disinggahi klub yang finis di posisi delapan Liga Thailand 2022-2023 tersebut.

Sesuai jadwal, Ratchaburi FC akan bersua Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu, 24 Juni 2023 pukul 18.30 WIB. Kehadiran Jonathan Khemdee di Indonesia tentunya menarik perhatian pencinta sepakbola Tanah Air.

Sebab, bek berdarah Thailand-Denmark ini beberapa kali terlibat konflik dengan Indonesia. Momen pertama terjadi ketika Timnas Thailand U-23 bersua Timnas Indonesia U-23 di semifinal SEA Games 2021.