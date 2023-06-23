Soal Penggunaan VAR di Liga 1 2023-2024, Stefano Cugurra Beri Saran Ini

Stefano Cugurra soroti penggunaan VAR di Liga 1 musim depan. (Foto: PT LIB)

BALI – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, ikut mengomentari rencana penggunaan video assistant referee (VAR) di Liga 1 2023-2024. Ia pun memberi saran untuk penerapan teknologi tersebut.

Teco sendiri mengapresiasi rencana penggunaan VAR pada musim depan. Namun menurutnya, perangkat pertandingan harus terlebih dahulu diberikan persiapan yang matang.

Pelatih asal Brasil itu mengatakan tidak ingin melihat penggunaan VAR sia-sia. Teco berharap, pengoperasian VAR di Liga 1 dapat membantu tim ketika ada dugaan keputusan keliru, bukan sebaliknya.

"Soal VAR saya pikir harus ada waktu buat belajar dan melakukan kajian dengan melakukan tes di lapangan," ujar Teco, dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (23/6/2023).