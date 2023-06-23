Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid Disebut Siapkan Tawaran Fantastis demi Boyong Kylian Mbappe, PSG Tergoda?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:28 WIB
Real Madrid Disebut Siapkan Tawaran Fantastis demi Boyong Kylian Mbappe, PSG Tergoda?
Real Madrid disebut siapkan dana fantastis demi boyong Kylian Mbappe (Foto: Reuters)
A
A
A

KLUB papan atas Liga Spanyol, Real Madrid disebut siapkan tawaran fantastis demi boyong Kylian Mbappe dari PSG. Los Blancos -julukan Real Madrid- menjadi salah satu klub favorit untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Pasalnya, Kylian Mbappe saat ini santer dikaitkan dengan pintu keluar PSG. Pemain berusia 24 tahun itu disebut-sebut enggan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak bersama PSG hingga 2025 mendatang.

Kylian Mbappe

Alhasil, situasi tersebut memaksa PSG untuk segera menjual Kylian Mbappe. Sebab, jika tidak segera dilakukan, Les Parisiens -julukan PSG- harus rela kehilangan Mbappe secara gratis pada 2024 mendatang.

Kylian Mbappe pun menjadi salah satu pemain yang diincar sejumlah klub top Eropa pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Banyak klub termasuk Real Madrid dan Manchester United yang dikabarkan tengah memantau situasi Mbappe di PSG.

Akan tetapi, Real Madrid tampaknya menjadi klub terdepan dalam perburuan Kylian Mbappe. Sebab, seperti diketahui, Los Blancos telah membidik bomber Timnas Prancis itu sejak lama.

Menurut laporan Football Espana, Jumat (23/6/2023), Real Madrid saat ini dilaporkan tengah menyiapkan dana fantastis untuk mendatangkan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu disebut telah menyiapkan dana senilai 250 juta euro atau sekira Rp4 triliun demi menggaet Mbappe.

Halaman:
1 2
      
