Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Wejangan Lionel Messi kepada Kylian Mbappe: Pergi ke Barcelona atau Real Madrid!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:10 WIB
Wejangan Lionel Messi kepada Kylian Mbappe: Pergi ke Barcelona atau Real Madrid!
Kylian Mbappe disarankan Lionel Messi untuk gabung Barcelona atau Real Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

KAPTEN Timnas Argentina, Lionel Messi memberikan wejangan kepada mantan rekan setimnya di PSG, Kylian Mbappe. La Pulga -julukan Lionel Messi- menyarankan Mbappe untuk segera angkat kaki dari PSG dan bergabung ke Barcelona atau Real Madrid.

Ya, Kylian Mbappe kembali mencuri perhatian pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Beredar isu jika penyerang andalan Timnas Prancis itu akan meninggalkan PSG.

Kylian Mbappe

Perlu diketahui, Kylian Mbappe kini telah memasuki tahun terakhirnya di PSG dan dirumorkan tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak hingga 2025 mendatang. Situasi tersebut tentunya menjadi kabar buruk bagi kubu PSG.

Pasalnya, PSG akan kehilangan Kylian Mbappe secara gratis. Oleh sebab itu, tim berjuluk Les Parisiens itu siap melepas Mbappe pada bursa transfer musim panas 2023 ini apabila memang sang pemain enggan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak.

Menanggapi hal tersebut, Lionel Messi yang telah resmi bergabung Inter Miami memberikan wejangan kepada Kylian Mbappe untuk angkat kaki dari PSG. La Pulga menyarankan Mbappe untuk bergabung ke Barcelona atau Real Madrid. Pasalnya, Messi menilai Mbappe layak meraih banyak gelar melihat kualitas dari pemain berusia 24 tahun itu.

“Saya lebih suka anda pergi ke Barca, tetapi jika Anda ingin pergi ke Madrid, lakukanlah,” kata Lionel Messi, dikutip dari Caught Offside, Jumat (23/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/46/2835680/real-madrid-disebut-siapkan-tawaran-fantastis-demi-boyong-kylian-mbappe-psg-tergoda-qstvqQYuQc.jpg
Real Madrid Disebut Siapkan Tawaran Fantastis demi Boyong Kylian Mbappe, PSG Tergoda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/46/2835013/semusim-merumput-robert-lewandowski-ungkap-rencana-pensiun-di-barcelona-sbjP9Of7c9.jpg
Semusim Merumput, Robert Lewandowski Ungkap Rencana Pensiun di Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/46/2834877/resmi-toni-kroos-perpanjang-kontrak-dengan-real-madrid-hingga-2024-n6tjIuHZwx.jpg
Resmi! Toni Kroos Perpanjang Kontrak dengan Real Madrid hingga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/16/45/2831724/ini-alasan-jude-bellingham-pilih-nomor-punggung-5-di-real-madrid-TU24pAurIf.jpg
Ini Alasan Jude Bellingham Pilih Nomor Punggung 5 di Real Madrid
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/premier_padel_2025_milan.jpg
Premier Padel 2025 Milan P1: Turnamen Kelas Dunia Tayang Eksklusif di Vision+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement