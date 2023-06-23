Wejangan Lionel Messi kepada Kylian Mbappe: Pergi ke Barcelona atau Real Madrid!

KAPTEN Timnas Argentina, Lionel Messi memberikan wejangan kepada mantan rekan setimnya di PSG, Kylian Mbappe. La Pulga -julukan Lionel Messi- menyarankan Mbappe untuk segera angkat kaki dari PSG dan bergabung ke Barcelona atau Real Madrid.

Ya, Kylian Mbappe kembali mencuri perhatian pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Beredar isu jika penyerang andalan Timnas Prancis itu akan meninggalkan PSG.

Perlu diketahui, Kylian Mbappe kini telah memasuki tahun terakhirnya di PSG dan dirumorkan tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak hingga 2025 mendatang. Situasi tersebut tentunya menjadi kabar buruk bagi kubu PSG.

Pasalnya, PSG akan kehilangan Kylian Mbappe secara gratis. Oleh sebab itu, tim berjuluk Les Parisiens itu siap melepas Mbappe pada bursa transfer musim panas 2023 ini apabila memang sang pemain enggan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak.

BACA JUGA: Kylian Mbappe Klaim Dirinya Lebih Layak Meraih Ballon dOr 2023 ketimbang Lionel Messi dan Erling Haaland

Menanggapi hal tersebut, Lionel Messi yang telah resmi bergabung Inter Miami memberikan wejangan kepada Kylian Mbappe untuk angkat kaki dari PSG. La Pulga menyarankan Mbappe untuk bergabung ke Barcelona atau Real Madrid. Pasalnya, Messi menilai Mbappe layak meraih banyak gelar melihat kualitas dari pemain berusia 24 tahun itu.

“Saya lebih suka anda pergi ke Barca, tetapi jika Anda ingin pergi ke Madrid, lakukanlah,” kata Lionel Messi, dikutip dari Caught Offside, Jumat (23/6/2023).