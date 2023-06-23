Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

6 Gelandang Terbaik Liga Inggris Musim 2022-2023, Nomor 1 Kevin De Bruyne!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:23 WIB
6 Gelandang Terbaik Liga Inggris Musim 2022-2023, Nomor 1 Kevin De Bruyne!
Berikut 6 gelandang terbaik Liga Inggris musim 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 6 gelandang terbaik Liga Inggris musim 2022-2023. Salah satunya adalah milik Manchester City yaitu Kevin De Bruyne.

Seperti diketahui Liga Inggris terkenal sebagai salah satu liga sepakbola terbaik di dunia. Setiap musimnya liga ini menyuguhkan aksi menarik.

Berbagai pemain terbaik lahir setelah Liga Inggris. Mulai dari striker hingga gelandang terbaik Liga Inggris. Pada musim 2022-2023, beberapa gelandang mengambil peran penting dalam membantu klub meraih kesuksesan. Lantas, siapa geladang yang dimaksud?

Berikut 6 gelandang terbaik Liga Inggris musim 2022-2023 melansir versi Interesting Football:

6. Rodri

Rodri

Dimulai Rodri, gelandang yang sangat berarti bagi Manchester City di Liga Inggris 2022-2023. Musim lalu Pep Guardiola memujinya karena permainannya yang sangat stabil.

Sepanjang musim ia mencatat keakuratan umpan mencapai 93,8 persen. Rodri sendiri telah membukukan 2 gol dan 6 assist selama Liga Inggris 2022-2023

5. James Maddison

James Maddison

Kemudian ada James Maddison. Gelandang milik Leicester City dinilai tampil apik, meski gagal menyelamatkan timnya dari degradasi.

James Maddison tampil luar biasa dengan bermain 30 kali di Liga Inggris 2022-2023. Selain itu, ia sudah membukukan 10 gol dan sembilan bersama Leicester City di Liga Inggris 2022-2023.

