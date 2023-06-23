Bukan Arsenal, Declan Rice Diprediksi Bakal Gabung Klub Liga Inggris Ini

BUKAN Arsenal, gelandang West Ham United Declan Rice, diprediksi bakal gabung Manchester City. Prediksi tersebut disampaikan oleh mantan pelatih The Hammers -julukan West Ham United, Sam Allardyce.

Sebagaimana diketahui, Declan Rice menjadi salah satu pemain incaran klub-klub papan atas Liga Inggris pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Pemain berpaspor Inggris itu santer dikaitkan dengan The Gunners -julukan Arsenal.

Akan tetapi, Arsenal tampaknya harus gigit jari dan merelakan Declan Rice bergabung dengan tim lain. Pasalnya, dua tawaran yang telah dilayangkan The Gunners ditolak mentah-mentah oleh West Ham United. Padahal, nominal yang diberikan Arsenal cukup besar.

Penawaran pertama Arsenal yang ditolak West Ham United yakni senilai 75 juta pounds atau sekitar Rp1,4 triliun. Kemudian, The Gunners memberikan penawaran kedua sebesar 90 juta pounds atau sekira Rp1,7 triliun, namun dengan rincian 75 juta pounds plus bonus senilai 15 juta.

Manchester City pun saat ini dikabarkan masuk ke dalam perburuan Declan Rice dan akan melayangkan penawaran kepada West Ham United. Meski belum diketahui pasti berapa nominal yang akan diberikan The Citizens -julukan Manchester City, mereka diyakini bakal menjadi tim yang memenangkan perburuan Rice.

Sam Allardyce pun ikut angkat bicara terkait rumor tersebut. Eks juru taktik Timnas Inggris itu mengatakan langkah The Citizens untuk mengamankan gelandang berusia 24 tahun itu akan semakin mudah apabila memasukkan pemain dalam kesepakatan.