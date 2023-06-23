Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:08 WIB
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
Manchester City juara Liga Champions 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 calon kuat juara Liga Champions 2023-2024 menarik dikulik. Sebab, Liga Champions menjadi ajang yang selalu sukses menampilkan persaingan sengit dari tim-tim terbaik Eropa.

Hal itu pun dipastikan akan terlihat juga di Liga Champions musim ini. Apalagi, sejumlah klub top yang langganan juara di ajang ini dipastikan ambil bagian di Liga Champions 2023-2024.

Lalu, siapa saja tim itu? Berikut 5 calon kuat juara Liga Champions 2023-2024, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

5. Bayern Munich

Bayern Munich

Salah satu calon kuat juara Liga Champions 2023-2024 adalah Bayern Munich. Mereka jadi salah satu klub yang sudah cukup banyak merebut gelar juara di Liga Champions. Bayern total sudah merebut 6 gelar juara Liga Champions.

Teranyar, Bayern Munich menjuarai Liga Champions pada musim 2019-2020. Dengan catatan manis itu, mereka tentunya akan difavoritkan juara Liga Champions musim depan.

Bayern pun akan lebih berambisi menampilkan kinerja terbaiknya karena musim lalu terhenti di babak perempatfinal. Bayern gagal melaju ke semifinal usai kalah dari Manchester City dengan agregat skor 1-4.

Bayern pun masih jadi salah satu kontestan Liga Champions yang tampil konsisten. Tak ayal, mereka bisa saja kembali menggila musim depan dengan skuad yang lebih kuat usai berburu pemain baru di musim panas 2023 ini sehingga menghentikan puasa juaranya.

4. Barcelona

Barcelona

Kemudian, ada nama Barcelona. Dalam beberapa musim terakhir, Barcelona mengukir nasib buruk dalam perjalanannya di Liga Champions. Bahkan, mereka harus terhenti di babak penyisihan grup pada Liga Champions 2022-2023 karena hanya bisa finis di posisi 3 pada klasemen akhir Grup C.

Tentunya, Barcelona bertekad mengubah nasibnya di musim ini. Mereka siap tampil lebih garang dengan kehadiran sederet pemain top yang direkrut pada musim panas 2023 ini.

Kabarnya, Barcelona bahkan akan mendapatkan jasa pemain bintang Manchester City, Ilkay Gundogan. Kehadiran Gundogan tentunya diharapkan bisa memberi kontribusi besar ke tim karena dirinya memainkan peran besar dalam kesuksesan Manchester City meraih treble winner pada musim lalu.

Halaman:
1 2 3
      
