HOME BOLA LIGA CHAMPION

Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:23 WIB
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat berpelukan usai bawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 (Foto: Laman resmi Manchester City)
A
A
A

PERKATAAN Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat berpelukan usai bawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, The Citizens -julukan Manchester City- berhasil menjadi kampiun Liga Champions 2022-2023 usai mengalahkan Inter Milan 1-0 di final.

Laga Manchester City vs Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023 itu berlangsung di di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Turki pada Minggu (11/6/2023) dini hari WIB. The Citizens memenangkan laga ini dengan skor 1-0 via gol tunggal Rodri pada menit ke-68.

Manchester City

Ketika peluit panjang dibunyikan, para pemain Manchester City langsung merayakan gelar Liga Champions pertamanya itu dengan penuh euforia. Kyle Walker berlari ke arah fans The Citizens di ujung lapangan, Nathan Ake dan Manuel Akanji berlutut dan berpelukan, sementara Erling Haaland dan Jack Grealish ambruk dan terisak.

Itu adalah momen emosional bagi semua orang yang terlibat, dari pemain hingga penggemar, pelatih hingga staf Manchester City. Khusus bagi Pep Guardiola, sejak membawa Barcelona meraih kejayaan pada 2011, pelatih asal Spanyol itu sempat mengalami beberapa patah hati dan kemunduran.

Pada akhirnya, Pep Guardiola berhasil membawa Manchester City meraih mahkota Liga Champions pertamanya. Di tengah perayaan yang penuh euforia, Pep Guardiola melakukan momen intim yakni memeluk sang maestro lini tengah Manchester City, Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne adalah satu-satunya pemain Manchester City yang masih bertahan sebelum era Pep Guardiola, yang bergabung pada 2015 ketika Manuel Pellegrini memimpin. Tidak ada pemain lain yang berkorban sebanyak Kevin De Bruyne untuk mewujudkan impian Manchester City.

Halaman:
1 2
      
