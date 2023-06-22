Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia Bakal Bertemu di FIFA Matchday September 2023

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |20:47 WIB
Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia Bakal Bertemu di FIFA Matchday September 2023
Media Malaysia sebut Timnas Indonesia bakal bersua Malaysia di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Ekor Harimau Malaya dalam Instagramnya @ekorharimaumalaya menyebutkan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bakal bersua di FIFA Matchday September 2023. Selain itu, mereka mengklaim Malaysia bakal berhadapan kontra China nantinya.

“Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam perlawanan persahabatan pada September nanti, selain China yang telah bersetuju,” tulis @ekorhrimaumalaya dikutip Kamis (22/6/2023).

Media Malaysia

(Media Malaysia sebut Timnas Indonesia akan berhadapan kontra Malaysia di FIFA Matchday September 2023)

“Pertandingan persahabatan ini disebut sudah diatur oleh pemimpin negara masing-masing,” timpal @ekorharimaumalaya.

Sekadar informasi, sebelumnya Timnas Indonesia dan Malaysia lebih dulu melakoni FIFA Matchday Juni 2023. Keduanya berhadapan dengan tim yang berbeda level.

Timnas Indonesia bersua Palestina dan Argentina. Sementara Malaysia menjajal kemampuan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.

Hasil dari kedua negara pun berbeda. Timnas Indonesia gagal mendulang kemenangan di dua FIFA Matchday Juni 2023.

Skuad Garuda ditahan 0-0 oleh Palestina dan dihajar 0-2 oleh Argentina. Di sisi lain, Malaysia berhasil menang kala berhadapan lawannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174811/ole_romeny_dan_marselino_ferdinan-iB4d_large.jpg
Anggap Adik Sendiri, Ole Romeny Curhat Kehilangan Marselino Ferdinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174200/simak_adu_gaji_marselino_ferdinan_dengan_pratama_arhan-2CrR_large.jpg
Adu Gaji Marselino Ferdinan dengan Pratama Arhan, Siapa Lebih Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/51/3174189/simak_adu_harga_pasaran_pemain_termahal_arab_saudi_firas_al_buraikan_dengan_jay_idzes-GfKn_large.jpg
Adu Harga Pasaran Pemain Termahal Arab Saudi Firas Al-Buraikan dengan Jay Idzes, bak Bumi dan Langit?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/50/1629305/jadwal-tinju-dunia-dave-allen-vs-arslanbek-makhmudov-lakoni-duel-hidup-mati-yps.webp
Jadwal Tinju Dunia: Dave Allen vs Arslanbek Makhmudov Lakoni Duel Hidup Mati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/05/selebrasi_ole_romeny_3.jpeg
Ole Romeny Siap Jadi Kapten Timnas Indonesia dengan Gaya Berbeda dari Jay Idzes
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement