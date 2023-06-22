Media Malaysia Sebut Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia Bakal Bertemu di FIFA Matchday September 2023

Media Malaysia sebut Timnas Indonesia bakal bersua Malaysia di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Reuters)

MEDIA Malaysia, Ekor Harimau Malaya dalam Instagramnya @ekorharimaumalaya menyebutkan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia bakal bersua di FIFA Matchday September 2023. Selain itu, mereka mengklaim Malaysia bakal berhadapan kontra China nantinya.

“Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam perlawanan persahabatan pada September nanti, selain China yang telah bersetuju,” tulis @ekorhrimaumalaya dikutip Kamis (22/6/2023).

“Pertandingan persahabatan ini disebut sudah diatur oleh pemimpin negara masing-masing,” timpal @ekorharimaumalaya.

Sekadar informasi, sebelumnya Timnas Indonesia dan Malaysia lebih dulu melakoni FIFA Matchday Juni 2023. Keduanya berhadapan dengan tim yang berbeda level.

Timnas Indonesia bersua Palestina dan Argentina. Sementara Malaysia menjajal kemampuan Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.

Hasil dari kedua negara pun berbeda. Timnas Indonesia gagal mendulang kemenangan di dua FIFA Matchday Juni 2023.

Skuad Garuda ditahan 0-0 oleh Palestina dan dihajar 0-2 oleh Argentina. Di sisi lain, Malaysia berhasil menang kala berhadapan lawannya.