Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas China U-17 di Piala Asia U-17 2023: China Dihajar 3 Gol Tanpa Balas!

HASIL Piala Asia U-17 2023 sudah dapat diketahui, Kamis (22/6/2023) malam WIB. Timnas Arab Saudi U-17 sukses mendulang kemenangan saat bersua Timnas China U-17.

Berlaga di Chonburi Stadium, Bangkok, Thailand, Arab Saudi U-17 menang dengan skor 3-0! Atas hasil itu, mereka kukuh di puncak klasemen akhir Grup C Piala Asia U-17 2023 dan memastikan tiket ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Arab Saudi U-17 dan China U-17 bermain terbuka dengan saling jual beli serangan sejak menit awal. Kedua kesebelasan mampu menciptakan peluangnya masing-masing kendati tidak berbuah gol.

Ancaman pertama dilakukan oleh Timnas Arab Saudi U-17 di menit ke-14 lewat tendangan jarak jauh Dhafiri yang masih biasa ditangkap. Sementara berselang tiga menit, giliran China U-17 yang mendapat peluang lewat tendangan keras Jiwen yang membentur mistar gawang.

Timnas Arab Saudi U-17 mulai mendapatkan tempo permainannya. Peluang emas pun terjadi di menit ke-30 lewat tendangan salto Almuwallad yang sayangnya masih bisa diantisipasi kiper China U-17.

Hingga akhirnya, Timnas Arab Saudi U-17 sukses membuka keran golnya di menit ke-45 lewat tandukan Almuwallad di mulut gawang China U-17. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya pertandingan di babak pertama.