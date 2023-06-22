Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas China U-17 di Piala Asia U-17 2023: China Dihajar 3 Gol Tanpa Balas!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:27 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas China U-17 di Piala Asia U-17 2023: China Dihajar 3 Gol Tanpa Balas!
Timnas Arab Saudi U-17 tumbangkan China U-17 dengan skor 3-0 (Foto: Twitter/AFC)
A
A
A

HASIL Piala Asia U-17 2023 sudah dapat diketahui, Kamis (22/6/2023) malam WIB. Timnas Arab Saudi U-17 sukses mendulang kemenangan saat bersua Timnas China U-17.

Berlaga di Chonburi Stadium, Bangkok, Thailand, Arab Saudi U-17 menang dengan skor 3-0! Atas hasil itu, mereka kukuh di puncak klasemen akhir Grup C Piala Asia U-17 2023 dan memastikan tiket ke perempatfinal.

Arab Saudi U-17 vs China U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Arab Saudi U-17 dan China U-17 bermain terbuka dengan saling jual beli serangan sejak menit awal. Kedua kesebelasan mampu menciptakan peluangnya masing-masing kendati tidak berbuah gol.

Ancaman pertama dilakukan oleh Timnas Arab Saudi U-17 di menit ke-14 lewat tendangan jarak jauh Dhafiri yang masih biasa ditangkap. Sementara berselang tiga menit, giliran China U-17 yang mendapat peluang lewat tendangan keras Jiwen yang membentur mistar gawang.

Timnas Arab Saudi U-17 mulai mendapatkan tempo permainannya. Peluang emas pun terjadi di menit ke-30 lewat tendangan salto Almuwallad yang sayangnya masih bisa diantisipasi kiper China U-17.

Hingga akhirnya, Timnas Arab Saudi U-17 sukses membuka keran golnya di menit ke-45 lewat tandukan Almuwallad di mulut gawang China U-17. Gol tersebut sekaligus menutup jalannya pertandingan di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629147/kejuaraan-dunia-sambo-remaja-dan-junior-2025-sukses-indonesia-dapat-pujian-2-presiden-ppu.webp
Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior 2025: Sukses Indonesia Dapat Pujian 2 Presiden
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_2.jpg
Dear Suporter, Timnas Indonesia Minta Doa dan Dukungan jelang Round 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement