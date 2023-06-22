Hasil Timnas Tajikistan U-17 vs Timnas Australia U-17 di Piala Asia U-17 2023: Socceroos Muda Menang 2-0!

Timnas Australia U-17 menang 2-0 atas Tajikistan U-17 di Piala Asia U-17 2023 (Foto: Twitter/AFC)

HASIL Piala Asia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga Timnas Australia U-17 vs Timnas Tajikistan U-17 berlangsung di Rajamangala Stadium, Bangkok, Thailand, Kamis (22/6/2023) malam WIB.

Australia U-17 tampil meyakinkan sepanjang 90 menit. Pada akhirnya, mereka menang dengan skor meyakinkan 2-0 atas Tajikistan U-17. Atas kemenangan itu, Australia U-17 memastikan diri lolos ke fase gugur bersama Arab Saudi U-17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Australia U-17 tampil menyerang sejak awal pertandingan di babak pertama. Dengan skema ofensif, tim besutan Brad Maloney itu berhasil mengurung pertahanan Timnas Tajikistan U-17.

Namun demikian, Timnas Australia U-17 masih kesulitan untuk mencetak gol. Serangan masif yang dilancarkan oleh Socceroos -julukan Timnas Australia U-17- berhasil dipatahkan oleh Timnas Tajikistan U-17.

Memasuki pertengahan pertandingan di babak pertama, Timnas Australia U-17 masih mendominasi. Tidak jarang, mereka melepaskan tembakan dari luar kotak penalti untuk mencari celah membuka keunggulan.

Sayangnya, upaya itu berkali-kali berhasil diantisipasi dengan baik oleh Timnas Tajikistan U-17. Pada akhirnya, Timnas Australia U-17 dan Tajikistan U-17 bermain sama kuat di babak pertama dengan skor 0-0.