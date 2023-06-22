Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Momen Berkelas Elkan Baggott Kembali Pakai Jersey Timnas Indonesia Usai Dapat Jersey Pemain Argentina Cristian Romero

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |18:39 WIB
Momen Berkelas Elkan Baggott Kembali Pakai Jersey Timnas Indonesia Usai Dapat Jersey Pemain Argentina Cristian Romero
Aksi Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

MOMEN berkelas Elkan Baggot kembali pakai jersey Timnas Indonesia usai dapat jersey pemain Argentina, Cristian Romero akan Anda ketahui artikel ini. Seperti yang diketahui, Elkan Baggot menjadi satu dari beberapa pemain Timnas Indonesia yang berhasil mendapatkan jersey dari pemain Argentina.

Pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan jersey dari bek tengah milik Tottenham Hotspur, Cristian Romero. Elkan Baggot mengaku jika alasan dirinya memilih untuk meminta jersey Cristian Romero adalah karena Romero merupakan salah satu bek tengah terbaik Premier League saat ini.

Dengan mendapatkan jersey Romero, Elkan Baggot berharap jika dirinya bisa bermain di Liga Inggris dan menjadi salah satu bek tengah terbaik layaknya Romero.

"Ya (bertukar jersey dengan Romero), dia telah membuktikan diri mampu menjadi salah satu bek tengah yang sangat bagus di Liga Inggris" ujar Elkan Baggot seusai pertandingan, Kamis (22/6/2023).

"Dan saya berharap suatu hari nanti saya juga bisa bermain disana" tambahnya.

Momen Elkan Baggott bertukar jersey dengan Cristian Romero

Setelah mendapat jersey dari Romero, Elkan Baggott merasa kaget karena Romero juga turut meminta jerseynya. Baggott seakan tidak percaya jika pemain sekelas Cristian Romero akan meminta jersey miliknya.

Lebih hebatnya lagi, Elkan Baggott menunjukan aksi berkelas tanda rasa cinta dan hormatnya pada Indonesia. Saat akan hendak menemui Presiden Jokowi yang turun menyalami para pemain, Elkan Baggot kembali mengenakan jersey Timnas Indonesia.

