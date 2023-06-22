Ketum PSSI Erick Thohir Sebut Ada Kejutan Bulan Depan: Joachim Low, Shin Tae-yong atau Pemain Naturalisasi Top?

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi PSSI bakal mengumumkan kejutan bulan depan atau pada Juli 2023. Lantas, apa kejutan yang dimaksud?

Sekadar diketahui, Erick Thohir yang didampingi dua wakil ketua umumnya, baru saja mengadakan konferensi pers di GBK Arena pada Kamis, (23/6/2023) siang WIB. Dalam konferensi pers tersebut, Erick Thohir mengumumkan pembagian wasit untuk kompetisi Liga 1, 2, 3 dan kompetisi nasional lainnya.

Di akhir sesi konferensi pers, Erick Thohir mengatakan bakal ada kejutan bulan depan. Media dan netizen pun bertanya-tanya, apa lagi kejutan yang bakal dihadirkan federasi sepakbola Indonesia ini?

"Nanti Satu bulan lagi akan ada kejutan. Kemarin kita sudah rapat. Tapi sabar, fotonya sebentar lagi akan beredar,” kata Erick Thohir di GBK Arena pada Kamis (23/6/2023).

Jika dikaitkan dengan isu yang beredar akhir-akhir ini, sejatinya ada beberapa hal besar yang bisa tercipta bulan depan. Pertama, perpanjangan kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 31 Desember 2023. Masa bakti Shin Tae-yong terhitung “nanggung” karena pada Januari 2024, Timnas Indonesia akan turun di Piala Asia 2023.