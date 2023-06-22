Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum PSSI Erick Thohir Sebut Ada Kejutan Bulan Depan: Joachim Low, Shin Tae-yong atau Pemain Naturalisasi Top?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:40 WIB
Ketum PSSI Erick Thohir Sebut Ada Kejutan Bulan Depan: Joachim Low, Shin Tae-yong atau Pemain Naturalisasi Top?
Joachim Low bakal diresmikan sebagai Direktur Teknik PSSI bulan depan? (Foto: REUTERS)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi PSSI bakal mengumumkan kejutan bulan depan atau pada Juli 2023. Lantas, apa kejutan yang dimaksud?

Sekadar diketahui, Erick Thohir yang didampingi dua wakil ketua umumnya, baru saja mengadakan konferensi pers di GBK Arena pada Kamis, (23/6/2023) siang WIB. Dalam konferensi pers tersebut, Erick Thohir mengumumkan pembagian wasit untuk kompetisi Liga 1, 2, 3 dan kompetisi nasional lainnya.

Erick Thohir

Di akhir sesi konferensi pers, Erick Thohir mengatakan bakal ada kejutan bulan depan. Media dan netizen pun bertanya-tanya, apa lagi kejutan yang bakal dihadirkan federasi sepakbola Indonesia ini?

"Nanti Satu bulan lagi akan ada kejutan. Kemarin kita sudah rapat. Tapi sabar, fotonya sebentar lagi akan beredar,” kata Erick Thohir di GBK Arena pada Kamis (23/6/2023).

Jika dikaitkan dengan isu yang beredar akhir-akhir ini, sejatinya ada beberapa hal besar yang bisa tercipta bulan depan. Pertama, perpanjangan kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 31 Desember 2023. Masa bakti Shin Tae-yong terhitung “nanggung” karena pada Januari 2024, Timnas Indonesia akan turun di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174906/timnas_indonesia-Nh7B_large.jpg
Media Vietnam Takjub dengan Skuad Timnas Indonesia di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Yakin Bisa Bersaing di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174904/ole_romeny-Tsx6_large.jpg
Kisah Unik Ole Romeny, Dekat dengan Bomber Liverpool Hugo Ekitike Gara-Gara Gaya Berpakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174901/2_skenario_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_afc-VknU_large.jpg
2 Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Mudah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174896/timnas_indonesia-dt5z_large.jpg
Pengamat Malaysia Ikut Kritik Pedas AFC soal Lokasi Laga Timnas Indonesia: Harus Semua di Timur Tengah?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/50/1629115/sekjen-asian-boxing-sebut-cuma-perbati-yang-diakui-secara-internasional-vfx.webp
Sekjen Asian Boxing Sebut Cuma Perbati yang Diakui Secara Internasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/30/tunggal_putra_indonesia_moh_zaki_ubaidillah.jpg
Awal Sempurna! Indonesia Libas Filipina 2-0 di BWF World Junior 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement