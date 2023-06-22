Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Timnas Indonesia Lawan Argentina, Publik Malaysia Tak Senang meski Timnasnya Kalahkan Papua Nugini 10-0

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:30 WIB
Gara-Gara Timnas Indonesia Lawan Argentina, Publik Malaysia Tak Senang meski Timnasnya Kalahkan Papua Nugini 10-0
Timnas Indonesia bikin publik Malaysia iri gara-gara melawan Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-gara Timnas Indonesia melawan Argentina, publik Malaysia tak senang meski sang tim nasional mengalahkan Papua Nugini 10-0. Hal itu terlihat dari banyaknya komentar negatif netizen Malaysia pada salah satu postingan Instagram Federasi Sepakbola Malaysia (FAM).

Sekadar diketahui, pada FIFA Matchday Juni 2023, Timans Indonesia melakoni dua laga penting melawan dua tim kuat, yakni Palestina dan Argentina. Sayangnya, skuad asuhan Shin Tae-yong gagal memetik satu pun kemenangan pada dua laga ini.

Timnas Indonesia vs Argentina

(Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

Saat menghadapi Palestina, Asnawi Mangkualam dan kolega harus dipaksa bermain imbang tanpa gol. Kemudian, pada laga menghadapi Argentina, skuad garuda harus takluk dengan skor 0-2.

Hasil ini berbanding terbalik dengan tetangga Indonesia, Malaysia. Skuad Harimau Malaya - julukan Timnas Malaysia- berhasil menyapu bersih dua laga FIFA Matchday Juni 2023 dengan kemenangan.

Skuad asuhan Kim Pan-gon ini menjalani dua laga dengan dua negara di peringkat 100 ke bawah asal Oseania, yakni Kepulauan Solomon (134) dan Papua Nugini (159). Tak ayal, Timnas Malaysia berhasil menang besar pada kedua laga tersebut.

Saat menghadapi Kepulauan Solomon, Malaysia menang besar dengan skor 4-1. Saat menghadapi Papua Nugini, mereka bahkan bisa menang dengan skor yang sangat mencolok, yakni 10-0 berkat quattrick dari Arif Aiman, hattrick dari Paulo Jose, serta tiga gol sisanya masing-masing dicetak Safawi Rasid, Faisal Halim dan Daniel Ting.

