Special Report: Timnas Indonesia dan Mimpi Tampil di Piala Dunia 2026

JANGAN takut bermimpi. Kata-kata itu mungkin bisa memacu semangat para pemain Timnas Indonesia demi mencetak sejarah yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, yakni tampil di Piala Dunia 2026.

PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menghadirkan gebrakan yang membuat pencinta sepakbola Tanah Air melihat ada masa depan di sepakbola Indonesia. Semenjak terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Kamis 16 Februari 2023, tercatat ada sejumlah gebrakan yang membuat netizen Tanah Air garuk-garuk kepala.

Garuk-garuk kepala yang dimaksud di sini adalah, kok bisa gebrakan yang dibuat Erick Thohir tidak dilakukan pengurus atau Ketua Umum PSSI sebelumnya? Lantas, apa sih gebrakan yang dibuat Erick Thohir?

Penerapan VAR di Liga 1 2023-2024





(Erick Thohir serius membenahi sepakbola Indonesia. (Foto: PSSI)

Penggunaan Video Assistant Referee (VAR) di Liga Indonesia merupakan salah satu gebrakan Erick Thohir yang menarik perhatian. Awalnya banyak orang yang mengernyitkan dahi ketika Erick Thohir hendak menerapkan VAR di Liga Indonesia. Sebab, penerapan VAR tak sekadar penempatan kamera, namun juga wajib didukung infrastruktur yang memadai, dalam hal ini stadion.

Karena itu, Erick Thohir dibantu Kementerian PUPR akan merenovasi 22 stadion di seluruh Indonesia, yang mana akan menghabiskan dana Rp1,9 triliun! Erick Thohir pun optimistis VAR yang ditujukan untuk memajukan sepakbola Indonesia sudah bisa diterapkan pada Februari 2024, atau di paruh musim Liga 1 2023-2024.

"Insyaallah, VAR di bulan Februari akan mulai di Liga 1," kata Erick Thohir di Jakarta pada Minggu, 28 Mei 2023.

Berselang tiga minggu setelah ucapan di atas, perwakilan FIFA langsung datang ke Jakarta pada Rabu 21 Juni 2023. Perwakilan FIFA hadir untuk mengikuti rapat dengan operator kompetisi Liga 1 2023-2024, PT Liga Indonesia Baru (LIB), terkait penerapan VAR.

(PT LIB rapat intensif soal penerapan VAR di Liga Indonesia. (Foto: PT LIB)

“Kami selalu berusaha maksimal agar VAR bisa segera direalisasikan di Liga 1. Untuk tahap awal ini, kami menyesuaikan dengan apa yang sudah dikomunikasikan FIFA. Ada pengenalan lebih awal terkait teknologi dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penerapan VAR,” kata Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus.