Tak Sepakat dengan Lionel Scaloni, Jurnalis Inggris Ini Ungkap Pemain Timnas Indonesia yang Spesial saat Lawan Argentina

Jurnalis asal Inggris sebut ada pemain spesial di skuad Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

JURNALIS asal Inggris, Bence Bocsak tampaknya tak sepakat dengan pernyataan pelatih Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Scaloni, yang mengatakan tidak ada pemain yang spesial di kubu Timnas Indonesia. Pasalnya menurut Bocsak, ada satu pemain Timnas Indonesia yang bersinar saat melawan Argentina, yakni Marselino Ferdinan.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023. Dua gol Argentina diciptakan oleh Leandro Paredes pada menit 38 dan Cristian Romero di menit 55.

Usai laga, Scaloni memberikan komentar terkait permainan Timnas Indonesia. Menurut Scaloni skuad Garuda bermain baik, namun ia melihat tidak ada pemain Timnas Indonesia yang menonjol alias spesial saat menghadapi pasukannya.

“Semuanya (Timnas Indonesia) main kompak dan baik, jadi semuanya bisa bermain bagus, dan tidak ada satu pemain yang spesial,” ujar Scaloni usai laga, Kamis (22/6/2023).

Mendengar pernyataan Scaloni itu, banyak pencinta sepakbola Indonesia yang tidak sepakat. Sebab ia melihat nyatanya ada beberapa pemain dari tim asuhan Shin Tae-yong itu yang berhasil menyulitkan skuad Argentina.

Salah satunya adalah Marselino Ferdinan. Menariknya, Bocsak juga setuju jika pemain KMSK Deinze tersebut disebut sebagai pemain Timnas Indonesia yang paling spesial saat melawan Argentina.