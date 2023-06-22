Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Sepakat dengan Lionel Scaloni, Jurnalis Inggris Ini Ungkap Pemain Timnas Indonesia yang Spesial saat Lawan Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |13:55 WIB
Tak Sepakat dengan Lionel Scaloni, Jurnalis Inggris Ini Ungkap Pemain Timnas Indonesia yang Spesial saat Lawan Argentina
Jurnalis asal Inggris sebut ada pemain spesial di skuad Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JURNALIS asal Inggris, Bence Bocsak tampaknya tak sepakat dengan pernyataan pelatih Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Scaloni, yang mengatakan tidak ada pemain yang spesial di kubu Timnas Indonesia. Pasalnya menurut Bocsak, ada satu pemain Timnas Indonesia yang bersinar saat melawan Argentina, yakni Marselino Ferdinan.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023. Dua gol Argentina diciptakan oleh Leandro Paredes pada menit 38 dan Cristian Romero di menit 55.

Usai laga, Scaloni memberikan komentar terkait permainan Timnas Indonesia. Menurut Scaloni skuad Garuda bermain baik, namun ia melihat tidak ada pemain Timnas Indonesia yang menonjol alias spesial saat menghadapi pasukannya.

“Semuanya (Timnas Indonesia) main kompak dan baik, jadi semuanya bisa bermain bagus, dan tidak ada satu pemain yang spesial,” ujar Scaloni usai laga, Kamis (22/6/2023).

Komentar Jurnalis Inggris soal Marselino Ferdinan

Mendengar pernyataan Scaloni itu, banyak pencinta sepakbola Indonesia yang tidak sepakat. Sebab ia melihat nyatanya ada beberapa pemain dari tim asuhan Shin Tae-yong itu yang berhasil menyulitkan skuad Argentina.

Salah satunya adalah Marselino Ferdinan. Menariknya, Bocsak juga setuju jika pemain KMSK Deinze tersebut disebut sebagai pemain Timnas Indonesia yang paling spesial saat melawan Argentina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3194048/timnas_indonesia-u2wq_large.jpg
2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Dipastikan Absen di FIFA Series 2026, Nomor 1 Thom Haye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3194024/jay_idzes-aB0z_large.jpg
4 Transfer Terbaik Pemain Timnas Indonesia pada 2025, Nomor 1 Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3194018/john_herdman_mendapat_pujian_dari_media_brasil_karena_pilih_timnas_indonesia_fifacom-mI87_large.jpg
John Herdman Tolak Piala Dunia 2026 demi Timnas Indonesia, Media Brasil: Semoga Sukses di Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193995/john_herdman_gagal_memanggil_thom_haye_di_fifa_series_2026_fifacom-n5tM_large.jpg
John Herdman Pusing, Gagal Panggil Pemain Persib Bandung untuk Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/07/11/1663657/pemain-mallorca-pakai-outfit-presiden-venezuela-nicolas-maduro-saat-ditangkap-tentara-as-rzu.webp
Pemain Mallorca Pakai Outfit Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat Ditangkap Tentara AS
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman_2.jpg
2 Pemain Muda Persija Kirim Ancaman Mengerikan untuk Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement