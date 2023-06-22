Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Scaloni Jilat Ludah Sendiri, Sebut Pemain Timnas Indonesia Tak Spesial tapi Amati Cara Pratama Arhan Lakukan Lemparan ke Dalam!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |13:37 WIB
Lionel Scaloni Jilat Ludah Sendiri, Sebut Pemain Timnas Indonesia Tak Spesial tapi Amati Cara Pratama Arhan Lakukan Lemparan ke Dalam!
Lionel Scaloni ternyata amati cara Pratama Arhan lakukan lemparan ke dalam (Foto: Reuters)
A
A
A

LIONEL Scaloni jilat ludah sendiri. Pelatih Timnas Argentina itu sempat menyebut jika pemain Timnas Indonesia tidak ada spesial. Hanya saja, diam-diam Scaloni mengamati cara Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam.

Sekadar diketahui kembali, pada Senin 19 Juni 2023, Timnas Indonesia menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Di laga itu, Timnas Indonesia menyerah 0-2 dari Argentina.

Pratama Arhan

Dua gol Argentina dicetak oleh Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’). Kelar laga, Scaloni mengatakan jika pemain Timnas Indonesia tidak ada yang spesial.

“Kami bermain kompak dan baik. Kami bisa bermain bagus (termasuk menghalau lemparan Arhan). Tapi, tak ada pemain Indonesia yang spesial bagi saya," ungkap Scaloni saat konferensi pers, Senin lalu.

Tapi di lain hal, Scaloni memuji cara bermain Skuad Garuda. Tak hanya itu, Scaloni diam-diam memperhatikan cara Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam.

Momen itu pun sempat terekam kamera netizen. Video itu ramai diperbincangkan oleh warganet di platform TikTok.

Akun Tiktok @bandotarywono1 mengunggah momen Scaloni memperhatikan Pratam Arhan ketika melakukan lemparan ke dalam. Bahkan, Scaloni mengamati secara detail, seakan-akan berpikir bagaimana cara pemain Tokyo Verdy itu melakukan lemparan tersebut.

Pasalnya, lemparan jauh Pratama Arhan itu sampai mengancam gawang Argentina. Dalam satu kesempatan, lemparan Pratama Arhan bisa disambut bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott.



      
