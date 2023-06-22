Ini Alasan Shin Tae-yong Jadikan Stefano Lilipaly Pemain Cadangan di Timnas Indonesia?

ALASAN kenapa Shin Tae-yong jadikan Stefano Lilipaly pemain cadangan di Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Juni 2023 terus bikin penasaran. Seperti yang diketahui, dalam dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2023, menghadapi Palestina dan Argentina, Stefano Lilipaly tidak diturunkan untuk membela Timnas Indonesia.

Pemain klub Borneo FC itu sama sekali tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong dan hanya menyaksikan jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dari pencinta sepakbola Tanah Air, mengapa Shin Tae-yong tidak memainkan pemain sekaliber Lilipaly dan justru menurunkan Witan Sulaeman dan Dendy Sulistyawan?

Jika melihat dari segi posisi, Stefano Lilipaly adalah pemain dengan posisi gelandang serang (nomor 10) atau bisa juga menjadi seorang winger kiri. Pada pertandingan menghadapi Palestina, Timnas Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 yang artinya tidak ada posisi nomor 10 untuk Lilipaly.

Di lain sisi, posisi winger kiri dipercayakan pada Rafael Struick. Sosok Struick pun dipilih karena Shin Tae-yong lebih ingin memainkan pemain yang lebih muda dan eksplosif.

Pada saat pertandingan, Struick pun membuktikan kepercayaan Shin Tae-yong dengan performa apiknya. Pergerakan Struick terlihat sangat konstan untuk melakukan pressing, dribble, dan berlari tanpa henti.

Kemudian pada pertandingan menghadapi Argentina, Shin Tae-yong memilih menggunakan formasi 5-3-2. Itu artinya, tidak ada posisi natural Lilipaly, yakni gelandang serang dan winger dalam formasi ini.

Sejatinya, dalam beberapa situasi, Lilipaly juga dapat diposisikan sebagai second striker. Namun kembali lagi, saat ini telah ada sosok Rafael Struick yang jauh lebih muda dibanding Lilipaly yang menginjak 33 tahun.