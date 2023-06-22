5 Negara Asia Tenggara yang Raih Poin Paling Banyak di FIFA Matchday Juni 2023, Ada Timnas Indonesia?

5 negara Asia Tenggara yang raih poin paling banyak di FIFA Matchday Juni 2023 akan diulas Okezone. Apakah ada nama Timnas Indonesia dalam daftar itu?

Ya, sejumlah tim di Asia Tenggara turut berlaga di FIFA Matchday Juni 2023. Hasil manis pun bisa didapat sejumlah tim sehingga memberi pengaruh terhadap posisi mereka di ranking FIFA. Pasalnya, hasil dalam laga FIFA Matchday ini memberi mereka poin tambahan jika berhasil meraih hasil manis.

Lalu, siapa saja negara di Asia Tenggara yang mendapat hasil positif sehingga menambah banyak poinnya? Sebagaimana dilansir dari akun Tiktok @myfootballleague, Kamis (22/6/2023), berikut 5 negara Asia Tenggara yang raih poin paling banyak di FIFA Matchday Juni 2023.

5. Timnas Indonesia





Timnas Indonesia bertengger di posisi kelima dalam daftar 5 negara Asia Tenggara yang raih poin paling banyak di FIFA Matchday Juni 2023. Total, skuad Garuda meraih 1,32 poin tambahan di FIFA Matchday Juni 2023 ini.

Di FIFA Matchday kali ini, Timnas Indonesia sendiri diketahui melakoni 2 laga melawan tim-tim kuat. Pertama, Marc Klok cs berhadapan dengan Timnas Palestina. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 14 Juni 2023 itu pun berakhir dengan skor 0-0.

Lalu, Timnas Indonesia dihadapkan dengan juara Piala Dunia 2022, Timnas Argentina. Di laga itu, pasukan Shin Tae-yong kalah 0-2. Tak ayal, Timnas Indonesia meraup 1,32 poin tambahan saja di FIFA Matchday Juni 2023. Dengan tambahan poin itu, posisi Indonesia turun 1 peringkat di ranking FIFA menjadi ke urutan 150 saat ini.

4. Timnas Myanmar





Lalu, ada Timnas Myanmar. Mereka total meraih 1,85 poin dari dua laga yang dijalani di FIFA Matchday Juni 2023.

Pertama, Myanmar melawan Timnas China pada 16 Juni 2023. Hasilnya, mereka kalah dengan skor 0-4. Lalu, Myanmar melawan Timnas Macau pada 19 Juni 2023. Kali ini, Myanmar menang dengan skor 2-0. Dengan meraup 1,85 poin, Myanmar kini duduk di urutan ke-160 di ranking FIFA