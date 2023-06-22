Media Argentina Puji Pertahanan Timnas Indonesia yang Bikin Argentina Harus Susah Payah Cetak Gol

MEDIA Argentina, Buenos Aires Times, memuji tangguhnya pertahanan Timnas Indonesia saat melawan Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pasalnya, solidnya pemain Timnas Indonesia dalam menjaga lini pertahanan sudah membuat para pemain Argentina harus bersusah payah untuk mencetak gol.

Ya, Timnas Argentina baru saja berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB. Timnas Argentina datang ke Tanah Air tanpa kehadiran sang megabintang, Lionel Messi.

Meski begitu, Timnas Argentina tetap punya sederet pemain bintang lain yang bisa diandalkan Lionel Scaloni. Benar saja, kala melawan Timnas Indonesia, Scaloni menurunkan sejumlah pemain bintangnya, di antarnaya ada pemain muda Manchester City, Julian Alvarez, hingga sang kiper terbaik di Piala Dunia 2022, yakni Emiliano Martinez.

Namun, para pemain bintang Argentina sempat dibuat frustrasi oleh Timnas Indonesia. Sebab, tangguhnya lini pertahanan Timnas Indonesia telah membuat mereka kesulitan mencetak gol.

Padahal, sejumlah peluang didapat Timnas Argentina sejak awal laga untuk membuka keunggulan atas tuan rumah. Mulai dari dua tendangan keras Julian Alvarez hingga ancaman dari Nicolas Gonzalez.

Tetapi, semua peluang itu berhasil digagalkan oleh kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, dan juga sang bek, Jordi Amat. Media Argentina, Buenos Aires Times, pun menyoroti kinerja apik Ernando Ari dan Jordi Amat.

“Pemenang Piala Dunia, Argentina, mengalahkan Indonesia 2-0 dalam pertandingan persahabatan yang menguntungkan di Jakarta pada Senin tanpa kapten superstar Lionel Messi,” tulis Buenos Aires Times, dikutip Kamis (22/6/2023).