Dipuji Jurnalis Eropa karena Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Begini Respons Berkelas Marselino Ferdinan

PEMAIN muda Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, dipuji jurnalis Eropa karena tampil gemilang di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Marselino pun memberi respons berkelas.

Pujian ini diberikan usai Marselino Ferdinan tampil ciamik di laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Marselino dimainkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sejak menit awal laga. Dia pun bermain solid dan apik sehingga kerpa merepotkan Timnas Argentina.

Meski Timnas Indonesia akhirnya kalah dengan skor 0-2 dari Argentina, penampilan Marselino tetap tuai pujian. Jurnalis Eropa yang berbasis di Inggris, yakni Bence Bocsak, pun terkesan dengan bakat apik yang sudah dimiliki Marselino di usianya yang masih sangat muda, yakni 18 tahun.

“Marselino Ferdinan tampil solid melawan Argentina kemarin,” tulis Bocsak di akun Twitter @benbocsak, dikutip Kamis (22/6/2023).

“Pemain yang paling banyak dilanggar di lapangan. 8 duels won, 3/3 tackles won, 4 recoveries,” lanjutnya.