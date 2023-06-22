Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Julukan Baru Pratama Arhan dari Media Argentina Usai Lemparan ke Dalamnya Bikin Emiliano Martinez Waswas: Orang Gila di Tepi Lapangan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |06:04 WIB
Pratama Arhan kala berlaga bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PRATAMA Arhan dapat julukan baru dari media Argentina, La Nacion, usai tampil memukau lewat lemparan ke dalamnya di laga Timnas Indonesia vs Argentina yang baru saja digelar beberapa hari lalu. Bahkan, lemparan ke dalam Arhan sampai membuat kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez, waswas dan begitu waspada.

La Nacion pun tampak takjub dengan aksi Pratama Arhan. Mereka sampai menjuluki Arhan sebagai ‘El Loco de los Laterales’ dalam bahasa Spanyol yang berarti ‘Orang Gila di Tepi Lapangan’.

Pratama Arhan

“Pratama Arhan, pemain Indonesia yang mengeksekusi lemparan ke dalam jarak jauh dan menyulitkan Argentina,” tulis judul dalam artikel La Nacion soal penampilan Pratama Arhan, dikutip Kamis (22/6/2023).

“Orang gila di tepi lapangan, pemain Indonesia yang merepotkan Argentina dengan lemparan ke dalamnya yang sangat spesial,” lanjutnya.

Ya, Arhan memang tampil apik di laga Timnas Indonesia vs Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Arhan baru dimainkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di babak kedua. Tepatnya, di menit ke-46, bek berusia 21 tahun itu masuk ke lapangan menggantikan Shayne Pattynama.

Halaman:
1 2
      
