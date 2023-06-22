Performa Rizky Ridho di Laga Timnas Indonesia vs Argentina Pikat Thomas Doll

PERFORMA Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia vs Argentina pikat Thomas Doll. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengapresiasi penampilan dua pemainnya, Rizky Ridho dan Witan Sulaeman.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – takluk 0-2 dalam laga uji coba di FIFA Matchday Juni 2023 kontra Argentina. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 19 Juni 2023 lalu.

La Albiceleste – julukan Argentina – sukses mencetak gol melalui Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’). Meski kalah, penampilan Timnas Indonesia mendapatkan penilaian positif, termasuk Thomas Doll pun mengakui.

Doll menilai Timnas Indonesia bermain dengan sangat solid dalam bertahan. Dia pun menyoroti penampilan Rizky Ridho, yang notabenenya adalah pemain baru Persija Jakarta, tim besutannya.

“Ridho bermain bagus, dia memperlihatkan pertahanan yang kukuh bersama Jordi (Amat) dan Elkan (Baggott). Mereka bermain sangat rapat. Witan pun tampil cukup baik sebagai pemain pengganti,” tutur Doll dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (21/6/2023).