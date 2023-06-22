Marc Klok Ungkap Sederet Pelajaran yang Dipetik olehnya dari Laga Timnas Indonesia vs Argentina

MARC Klok ungkap sederet pelajaran yang dipetik olehnya dari laga Timnas Indonesia vs Argentina. Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengaku tetap bangga dengan hasil yang diraih Timnas Indonesia di laga kontra Argentina.

Klok bermain sebagai starter di laga yang dilakoni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 19 Juni 2023 lalu. Dia bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan ini.

Di sepanjang laga, Timnas Indonesia kerap menyulitkan Argentina, yang baru bisa memecahkan kebuntuan melalui tendangan roket Leandro Paredes dan menggandakannya lewat situasi sepak pojok yang diakhiri tandukan Cristian Romero. Menurut Klok, ini merupakan hasil yang tidak buruk, mengingat lawannya adalah tim juara dunia.

"Hasil pasti bagus karena main lawan tim nomor satu di dunia. Skor 0-2 tidak terlalu buruk, walau setiap gim pastinya mau menang atau ambil poin," tutur Klok dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (21/6/2023).

"Saya tetap bangga dengan tim ini. Dengan etos kerja dan performa kami dan saya melihat gim ini positif untuk belajar," lanjutnya.