Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok Ungkap Sederet Pelajaran yang Dipetik olehnya dari Laga Timnas Indonesia vs Argentina

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:45 WIB
Marc Klok Ungkap Sederet Pelajaran yang Dipetik olehnya dari Laga Timnas Indonesia vs Argentina
Marc Klok petik banyak pelajaran berharga dari Timnas Argentina (Foto: REUTERS)
A
A
A

MARC Klok ungkap sederet pelajaran yang dipetik olehnya dari laga Timnas Indonesia vs Argentina. Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengaku tetap bangga dengan hasil yang diraih Timnas Indonesia di laga kontra Argentina.

Klok bermain sebagai starter di laga yang dilakoni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 19 Juni 2023 lalu. Dia bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan ini.

Timnas Indonesia

Di sepanjang laga, Timnas Indonesia kerap menyulitkan Argentina, yang baru bisa memecahkan kebuntuan melalui tendangan roket Leandro Paredes dan menggandakannya lewat situasi sepak pojok yang diakhiri tandukan Cristian Romero. Menurut Klok, ini merupakan hasil yang tidak buruk, mengingat lawannya adalah tim juara dunia.

"Hasil pasti bagus karena main lawan tim nomor satu di dunia. Skor 0-2 tidak terlalu buruk, walau setiap gim pastinya mau menang atau ambil poin," tutur Klok dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (21/6/2023).

"Saya tetap bangga dengan tim ini. Dengan etos kerja dan performa kami dan saya melihat gim ini positif untuk belajar," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/51/3193956/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-8jtJ_large.jpg
Penyebab John Herdman Resmi Coret Thom Haye dan Shayne Pattynama dari Skuad Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193937/john_herdman-lU8d_large.jpg
Harapan Baru Timnas Indonesia: Publik Gantungkan Asa pada Rekam Jejak John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193911/john_herdman-KctJ_large.jpg
Media Belanda Beberkan Alasan John Herdman Sosok yang Tepat untuk Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193907/john_herdman-3VHd_large.jpg
Kisah Kelam Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, Hampir Kehilangan Nyawa Akibat Tindak Kekerasan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663437/media-belanda-soroti-keputusan-pssi-tunjuk-john-herdman-jadi-pelatih-timnas-indonesia-vnt.webp
Media Belanda Soroti Keputusan PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/enzo_maresca_juara_piala_dunia.jpg
Enzo Maresca Akhirnya Buka Suara usai Dipecat Chelsea meski Juara Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement