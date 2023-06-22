Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pamer Wasit Malaysia Banjir Pujian Usai Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Argentina, FAM: Ditakuti di Asia dan Dunia

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:34 WIB
Pamer Wasit Malaysia Banjir Pujian Usai Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Argentina, FAM: Ditakuti di Asia dan Dunia
Wasit Malaysia dan 2 asisten wasit asal Malaysia pimpin laga Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: FAM)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Malaysia (FAM) pamer wasit Malaysia yang tuai banyak pujian usai memimpin laga uji coba Timnas Indonesia vs Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. FAM pun menyatakan bahwa wasit dan asisten wasit Malaysia dihormati dan ditakuti di Asia dan Malaysia.

Ya, laga Timnas Indonesia vs Argentina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 dipimpin wasit dan asisten wasit asal Malaysia. Mereka adalah Muhammad Usaid Jamal sebagai wasit utama, Mohd Mu'azi Zainal Abidin sebagai asisten wasit pertama, dan Nadziran Eziz sebagai asisten wasit kedua.

Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

Kinerja apik pun ditunjukkan pengadil lapangan itu. Alhasil, laga berjalan lancar, di mana Argentina pun keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Kemenangan dipastikan lewat gol Leandro Paredes (38’) dan Cristian Romero (55’).

FAM pun mengunggah potret ketiga pengadil lapangan asal Malaysia itu di Instagram resmi mereka sembari memamerkan pujian yang berdatangan. Mereka menyebut, meski tetap bisa melakukan kesalahan, wasit di Malaysia tetap sangat dihormati dan ditakuti di Asia dan dunia.

“Wasit Malaysia terus menerima pujian,” bunyi judul artikel FAM, dikutip dari akun Instagram @famalaysia, Kamis (22/6/2023).

