4 Negara Ranking FIFA-nya Bisa Dilewati Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023, Nomor 1 Negara Antah-berantah

Timnas Indonesia kini berada di peringkat 150 FIFA setelah FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK empat negara yang ranking FIFA-nya bisa dilewati Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah sebuah negara antah-berantah.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – baru saja melakoni FIFA Matchday Juni 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong gagal menang dalam dua laga kontra Palestina (0-0) dan Argentina (0-2).

Imbas dari hasil tersebut, Timnas Indonesia pun turun ke peringkat ke-150 dalam ranking FIFA. Kini, perhatian beralih kepada FIFA Matchday berikutnya yang akan digelar di bulan September 2023.

Untuk saat ini, masih belum diketahui siapa lawan Timnas Indonesia di jendela FIFA Matchday tersebut. Namun, berandai-andai jika Timnas Indonesia mampu menyapu bersih kemenangan di FIFA Matchday September 2023, setidaknya ada empat negara yang secara realistis bisa dijangkau oleh skuad asuhan Shin Tae-yong.

Berikut 4 Negara yang Ranking FIFA-nya Bisa Dilewati Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2023

4. Hong Kong





Hong Kong pada saat ini berada di peringkat ke-149. Mereka memiliki 1049,73 poin setelah mendapat pengurangan 7,30 poin pada FIFA Matchday Juni 2023.

Mereka turun dua tingkat dari peringkat sebelumnya. Di sisi lain, Timnas Indonesia hanya berjarak sekitar dua poin di belakang Hong Kong, tepatnya 1047,46. Tentu, sangat realistis jika Timnas Indonesia mampu melewati Hong Kong di FIFA Matchday berikutnya.

3. Liberia





Liberia ada di peringkat ke-148 pada saat ini. Mereka bertahan di peringkat tersebut setelah tidak melakoni laga apa pun pada FIFA Matchdy Juni 2023 ini.

Mereka memiliki 1049,94 di ranking FIFA pada saat ini. Dengan jarak sekitar dua poin saja, Timnas Indonesia sangat mungkin untuk mendongrak peringkat melewati Liberia pada September nanti.