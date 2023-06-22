Pujian Pemain Baru Liverpool Alexis Mac Allister untuk Indonesia Usai FIFA Matchday Juni 2023

PUJIAN pemain baru Liverpool Alexis Mac Allister untuk Indonesia usai FIFA Matchday Juni 2023 menarik perhatian. Alexis Mac Allister melontarkan pujian tersebut usai membela Timnas Argentina laga uji coba FIFA Matchday melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada, Senin (19/06/23).

Pada laga uji coba FIFA Matchday Juni 2023, Timnas Argentina menang 2-0 melawan Indonesia. Dua gol Timnas Argentina dicatatkan oleh Leandro Paredes pada menit ke-38 dan Cristian Romero pada menit ke-55.

Di sisi lain, Timnas Indonesia sendiri bermain dengan cukup baik untuk menyulitkan sang juara dunia. Alexis Mac Allister tidak bermain dalam laga ini, namun dia tak segan untuk melontarkan pujian.

Itu merupakan laga terakhir Timnas Argentina sebelum FIFA Matchday berakhir. Sebelumnya, mereka menghadapi Australia di Beijing, China, dan berhasil menang dengan skor 2-0 juga.

Alexis Mac Allister berlibur setelah laga tersebut. Namun, dia mengucapkan rasa terima kasih kepada Indonesia karena dukungan yang luar biasa selama berada di sini.

"Akhir dari tur terakhir musim ini! Kita (pemain tim nasional Argentina) akan pulang," tulis Alexis Mac Allister pada Instagram Storiesnya pada, Selasa (20/06/23).

"Pengalaman baru mengunjungi negara dengan dukungan besar untuk timnas dan sepakbolanya. Terima kasih indonesia," tambahnya.