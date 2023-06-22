Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

9 Pemain Top Dunia Ini Pernah Cetak Gol di SUGBK, Nomor 1 Legenda Real Madrid

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |02:25 WIB
9 Pemain Top Dunia Ini Pernah Cetak Gol di SUGBK, Nomor 1 Legenda Real Madrid
Laga Timnas Indonesia vs Argentina di SUGBK (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 9 pemain top dunia ini pernah cetak gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta akan dibahas di sini. Stadion Utama Gelora Bung Karno merupakan salah satu stadion terbesar di Indonesia.

Tidak hanya pemain bintang tanah air, sejumlah pemain top dunia pernah mencetak gol di stadion ini. Salah satunya Timnas Argentina, Leandro Paredes dan Cristian Romero, pada FIFA Matchday Juni 2023 pada, Senin (19/06/23) lalu ketika tim asuhan Lionel Scaloni itu menang 2-0 atas Timnas Indonesia.

Leandro Paredes

Jauh sebelum FIFA Matchday Juni 2023, setidaknya ada 9 pemain top dunia ini pernah cetak gol di SUGBK. Berikut ulasan lengkapnya:

9. Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

Chelsea hajar habis Indonesia All Star 8-1 pada laga uji coba di SUGBK musim 2013. Romelu Lukaku mengambil peran dalam mengalahkan Indonesia All Star saat itu. Ia mencetak dua gol untuk Chelsea yang saat itu diasuh Jose Mourinho.

8. Eden Hazard

Eden Hazard

Ternyata Romelu Lukaku tidak sendirian, Eden Hazard juga hadir menyumbang gol untuk Chelsea pada laga uji coba di SUGBK tahun 2013. Tendangan Hazard membuka peluang pertama Chelsea untuk mencetak gol.

7. Raheem Sterling

Raheem Sterling

Liverpool sukses kalahkan Indonesia 2-0 pada laga persahabatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 20 Juli 2013. Raheem Sterling menjadi salah satu penentu kemenangan Liverpool. Pemain kelahiran Jamaika itu mencetak satu gol ke gawang Indonesia pada menit ke-87.

Halaman:
1 2 3
      
