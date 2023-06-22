Gara-Gara Saling Balas Adu Tekel di SUGBK, Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangkualam Kini Berteman di Instagram

Asnawi Mangkualam dan Alejandro Garnacho saling follow di Instagram setelah adu tekel di lapangan (Foto: Instagram/asnawi_bhr)

SETELAH saling balas adu tekel di lapangan, Alejandro Garnacho dan Asnawi Mangkualam kini berteman di Instagram.

Ya, pertandingan FIFA Matchday menghadapi Timnas Argentina menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Timnas Indonesia. Meskipun berakhir dengan kekalahan, bertanding menghadapi tim sekelas Argentina akan meningkatkan mutu permainan skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023) malam, Timnas Indonesia dipaksa menyerah dari sang juara dunia dengan skor 0-2.

Dua gol kemenangan Argentina masing-masing dicetak melalui tendangan jarak jauh Leandro Paredes dari luar kotak penalti dan sundulan kepala Cristian Romero dalam situasi sepak pojok.

Terlepas dari hasil pertandingan tersebut, ada duel unik yang tersaji antara kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, dengan pemain muda Argentina, Alejandro Garnacho.

Kedua pemain ini tampil spartan sepanjang pertandingan. Asnawi yang dimainkan sejak menit awal, dengan lugas mengawal sisi kanan pertahanan Indonesia. Di sisi lain, Garnacho yang masuk pada menit ke 60 juga berkali-kali menyisir area pertahanan Indonesia yang dikawal oleh Asnawi.

Puncaknya terjadi saat Garnacho mendapat sedikit ruang untuk menyisir pertahanan Indonesia. Namun tanpa disangka, Asnawi yang tengah on fire tanpa pandang bulu langsung melakukan tekel bersih pada pemain asal Manchester United itu.

Alhasil, bola berhasil terlepas dan diambil oleh Asnawi yang langsung berdiri. Tidak terima dengan hal tersebut, Garnacho juga turut bangun dan mengejar serta melakukan tekel pada Asnawi.