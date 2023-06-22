Momen Pemain Timnas Islandia Coba Lakukan Lemparan ke Dalam Bak Pratama Arhan di Laga Kontra Portugal, Begini Hasilnya

MOMEN pemain Timnas Islandia, Hordur Magnusson, coba lakukan lemparan ke dalam bak Pratama Arhan di laga kontra Portugal. Percobaan Hordur Magnusson terjadi di laga kualifikasi Piala Eropa 2024, Rabu (21/6/2023) dini hari WIB.

Momen tersebut terjadi pada menit ke-23, Timnas Islandia yang berlaga di kandang sendiri, memiliki kans untuk melakukan lemparan ke dalam dari sisi kiri. Hordur Magnusson memungut bola dan mengambil langkah mundur beberapa langkah.

Dia langsung melempar ke daerah kotak penalti. Namun sayang, lemparan eks pemain Juventus yang kini membela Panathinaikos tersebut tidak cukup mengancam karena langsung diredam bek Portugal.

Dalam pertandingan tersebut, Timnas Islandia memang jarang mendapatkan kesempatan karena Portugal terus menggempur. Tercatat, Islandia hanya memegang bola sebanyak 28 persen di sepanjang pertandingan.

Islandia hanya mampu mencatatkan satu tembakan ke gawang karena bola kerap dikuasai Portugal. Namun, kartu merah pemain Islandia, Willum Willumsson, pada menit ke-80 membuka permainan untuk Portugal.