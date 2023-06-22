Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Dimitrios Kolovos, Pemain Baru Rekrutan Klub Dewa United yang Pernah Permalukan Real Madrid di Bernabeu

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:45 WIB
KISAH Dimitrios Kolovos, pemain baru rekrutan klub Dewa United yang pernah permalukan Real Madrid di Bernabeu akan diulas dalam artikel ini. Kabar bahagia datang dari Dewa United yang baru saja mempublikasikan rekrutan anyarnya yakni Dimitris Kolovos pada Rabu 21 Juni 2023.

Dewa United rekrut pemain asal Yunani ini untuk bermain di Liga 1 2023-2024. Posisinya sebagai gelandang memang sangat dibutuhkan. Sebelumnya, Dewa United memiliki beberapa kandidat sampai akhirnya memilih Dimitris Kolovos sebagai pemain asing keempatnya.

Dimitrios Kolovos

“Saya rasa Kolovos pemain yang dibutuhkan secara kemampuan dan pengalaman. Dia punya pengalaman di Liga Champions Eropa dan pernah bermain di klub ternama Eropa lainnya. Tentunya kami berharap tim menjadi lebih kuat setelah kehadirannya,” ujar CEO Dewa United, Ardian Satya Negara dilansir dari laman resmi klub.

Lantas bagaimana kisah Dimitris Kolovos, pemain baru rekrutan klub Dewa United yang pernah permalukan Real Madrid di Bernabeu?

Dimitrios Kolovos mengawali karirnya bersama PAS Oropos Yunani pada musim 2010. Setelahnya ia menjadi pemain pinjaman di beberapa klub raksasa Yunani seperti Panionios hingga Olympiakos.

Salah satu pencapaian besar Kolovos yakni saat ini menjuarai Liga Moldova sebanyak dua kali bersama Sheriff Tiraspol pada 2020-2021 dan 2021-2022. Kesuksesannya tersebut berhasil mengantarkan Kolovos mentas di Liga Champions bersama Sheriff Tiraspol.

Untuk pertama kalinya juga Sheriff Tiraspol dapat berlaga di ajang bergengsi Eropa yakni Liga Champions. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan bagi Kolovos untuk membuktikan kemampuannya.

