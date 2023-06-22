Blak-blakan Riko Simanjuntak Jelang Liga 1 2023-2024: Ambisius Bawa Persija Jakarta Juara!

BLAK-blakan Riko Simannjuntak jelang Liga 1 2023-2024. Dirinya ingin membawa Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 1 musim depan.

"Target juara. Kami tetap optimis mengarungi liga baru ini," kata Riko Simanjuntak kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (22/6/2023).

Sebatas informasi, pada Liga 1 2022-2023, Persija Jakarta berada di peringkat kedua klasemen akhir dengan raihan 66 poin. Poin itu hasil dari 20 kemenangan, enam seri, dan delapan kekalahan.

Riko mengatakan cukup optimistis Persija Jakarta bisa lebih baik ketimbang musim lalu. Meskipun, timnya sampai saat ini masih kurang tiga pemain asing lagi berdasarkan regulasi terbaru PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Mantan pemain Semen Padang itu mengatakan pemain asing saat ini memang baru tiga, yakni Ryo Matsumura, Ondrej Kudela, dan Marko Simic. Namun, dia pastikan pemain-pemain lokal pun punya kualitas bagus untuk bersaing pada musim depan.

"Pemain lokal cukup bagus. Pasti sudah sama-sama tahu (kualitas) pemain kami," ucapnya.