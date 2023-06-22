Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Presiden Jokowi Panggil Erick Thohir ke Istana Bogor Hari Ini, Bahas Rencana Renovasi 22 Stadion di Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |14:23 WIB
Presiden Jokowi Panggil Erick Thohir ke Istana Bogor Hari Ini, Bahas Rencana Renovasi 22 Stadion di Indonesia
Erick Thohir dipanggil Presiden Jokowi bahas renovasi 22 stadion di Indonesia (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir hari ini, Kamis (22/6/2023). Presiden Jokowi akan membahas soal renovasi 22 stadion di Indonesia yang dicanangkan oleh PSSI.

Renovasi stadion itu dalam upaya keseriusan transformasi sepakbola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Diketahui sebelumnya akan ada 22 stadion yang bakal direnovasi.

Erick Thohir

Kabarnya renovasi 22 stadion itu menelan biaya hingga Rp 1,9 triliun. Erick Thohir mengatakan sangat menyambut baik keseriusan pemerintah untuk merenovasi 22 stadion. Hal itu seiring dengan misi PSSI berbenah dini demi kebaikan sepakbola Indonesia.

"Ini ada kesinambungan, renovasi, dan fasilitas lainnya," kata Erick Thohir di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan langsung bertolak ke Istana Bogor karena diminta oleh Presiden Jokowi. Oleh dikarenakan, di sana pembahasan renovasi itu akan kembali dilakukan.

Halaman:
1 2
      
