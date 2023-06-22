Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kehadiran Striker Asal Spanyol Lengkapi Kuota Pemain Asing Persis Solo, Laskar Sambernyawa Siap Hadapi Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |12:26 WIB
Kehadiran Striker Asal Spanyol Lengkapi Kuota Pemain Asing Persis Solo, Laskar Sambernyawa Siap Hadapi Liga 1 2023-2024
Persis Solo resmi datangkan David Gonzalez. (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

SOLO Persis Solo dipastikan siap menghadapi Liga 1 2023-2024. Sebab tim berjuluk Sambernyawa itu baru saja melengkapi kuota pemain asing usai mendatangkan striker asal Spanyol yakni David Gonzalez,

Ya, Persis Solo baru saja memboyong pemain yang akrab disapa Roni itu dari Algeciras yang merupakan klub kasta ketiga Liga Spanyol. Pemain berusia 29 tahun itu diikat kontrak hingga Mei 2024 dengan opsi perpanjangan satu musim dan diumumkan pada Rabu 21 Juni 2023.

Ini menjadi pengalaman pertama Roni bermain di luar Spanyol. Pasalnya sejak meniti karier pada 2011, dia selalu bermain untuk klub asal Negeri Matador tersebut.

Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri bagi Roni untuk menunjukan ketajamannya di kompetisi sepakbola Indonesia. Kendati begitu, Roni sudah tidak sabar untuk memulai debutnya bersama Persis Solo.

David Goinzales. ig/persisofficial

Striker asal Spanyol itu pun sadar kalau pengalaman pertamanya merumput di Indonesia akan tidak mudah. Namun dia siap menunjukkan kualitas yang dimilikinya.

“Ini adalah pengalaman pertama saya bermain di luar Spanyol dan sangat ingin untuk menunjukkan kualitas yang saya punya. Saya yakin ini akan menjadi musim dan pengalaman yang sangat luar biasa,” kata Roni, dilansir dari situs resmi Persis Solo, Kamis (22/6/2023).

