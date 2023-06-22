Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Striker Persija Jakarta Marko Simic yang Hampir Dilatih Thomas Doll di Klub Eropa

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:30 WIB
Kisah Striker Persija Jakarta Marko Simic yang Hampir Dilatih Thomas Doll di Klub Eropa
Marko Simic pernah hampir dilatih Thomas Doll di klub Hungaria Ferencvaros (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

KISAH striker Persija Jakarta Marko Simic yang hampir dilatih Thomas Doll di klub Eropa, Ferencvaros. Momen tersebut terjadi pada 10 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2013 silam.

Marko Simic kembali ke Persija Jakarta pada musim panas 2023 ini, dan dia akan dilatih Thomas Doll untuk pertama kalinya. Namun, jauh sebelum hal ini terjadi, keduanya nyatanya pernah hampir bersatu di klub asal Hungaria, Ferencvaros.

Marko Simic

"Ada fakta menarik, ketika saya keluar dari Ferencvarosi TC, tak lama kemudian Coach Doll jadi pelatih di sana. Saya punya rekan di sana dan dia bilang ke saya kalau Doll adalah sosok yang sangat baik," ungkap Simic dilansir dari laman resmi Persija, Rabu (21/6/2023).

"Sejauh ini saya pun banyak mendapat kesan baik terkait Coach Doll sejak saya di sini (Persija)," lanjutnya.

Menurut data dari Transfermarkt, Simic memperkuat Ferencvaros TC pada 2012 dan hengkang pada 1 Juni 2012. Sedangkan Thomas Doll menukangi klub asal Hungaria itu pada 19 Desember 2013 hingga 2018.

