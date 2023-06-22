Persebaya Surabaya Tahan Persija Jakarta, Aji Santoso Sanjung Penampilan 3 Bek Anyar Bajul Ijo

PERSEBAYA Surabaya tahan Persija Jakarta, Aji Santoso sanjung penampilan tiga bek anyar Bajul Ijo. Ketiga pemain tersebut adalah Yohanes Kandaimu, Kadek Raditya, dan Dusan Stefanovic.

Bajul Ijo – julukan Persebaya – mengundang Persija pada ulang tahun ke-96 pada hari Minggu 18 Juni 2023 lalu. Laga yang dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tersebut pun berakhir imbang 2-2.

Kedua tim sama-sama bereksperimen dalam partai uji coba ini. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, menurunkan Kandaimu, Raditya, dan Stefanovic. Dia pun merasa cukup puas dengan penampilan ketiga pemain anyarnya tersebut.

“Dusan saya turunkan di 15 menit terakhir, hadirnya Kadek dan Dusan membuat build up baik sekali. Ketenangan Kadek dan aggresifnya Dusan sangat bagus,” kata Aji dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Rabu (21/6/2023).

Sementara, Kandaimu sendiri berhasil mencatatkan satu gol dalam pertandingan tersebut. Kendati ketiganya tampil cukup apik di lini belakang, pelatih berlisensi AFC Pro itu meminta mereka untuk tidak cepat puas.

Aji mengatakan bahwa para pemain baru tersebut masih perlu waktu untuk beradaptasi. Sang pelatih berusia 53 tahun itu pun masih perlu menguji mental para pemain sebelum kompetisi yang sesungguhnya digelar.