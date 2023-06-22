Kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta Bikin RANS Nusantara FC Pede Tatap Liga 1 2023-2024

KEMENANGAN 2-1 atas Persija Jakarta bikin RANS Nusantara FC pede tatap Liga 1 2023-2024. Pelatih Eduardo Almeida menuturkan bahwa RANS Nusantara semakin siap menatap musim baru.

The Prestige Phoenix – julukan RANS – menciptakan kejutan dalam partai uji coba yang diselenggarakan di Stadion PTIK, Rabu 21 Juni 2023 malam WIB. Mereka kebobolan lebih dulu melalui gol Alfriyanto Nico pada menit ke-61.

Namun, skuad asuhan Eduardo Almeida menolak tunduk dan berhasil membalas dua gol. Kedua gol yang diciptakan Antoni Putro pada menit ke-76 dan 90+2 membawakan kemenangan untuk RANS Nusantara FC.

Ini menjadi raihan positif bagi RANS Nusantara menatap Liga 1 2023-2024, mengingat Persija adalah runner-up musim lalu. Eduardo Almeida pun tak menampik bahwa kemenangan ini mendorong kepercayaan diri timnya.

"Saya pikir kami bermain dengan baik, ini jadi perjalanan menuju liga, ini penting buat kami untuk membentuk tim, meningkat setiap waktu," kata Almeida kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (21/6/2023).